Ελένη Γιαννουλάκη: Το προφίλ της νέας γενικής γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η θεατρολόγος Δρ, Ελένη Γιαννουλάκη αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού. Θα καλύψει το κενό της θέσης που κατείχε μέχρι προσφάτως ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης ο οποίος προήχθη σε υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού.

Η Ελένη Δουνδουλάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Είναι θεατρολόγος, αριστούχος διδάκτωρ και πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος δύο σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων, από το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.

Επίσης είναι σύμβουλος πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης, κάτοχος δύο σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων: ΜΑ in European Cultural Policy and Administration από το University of Warwick και MSc in Culture and Society από το London School of Economics and Political Science – LSE.

Έχει εργαστεί στο χώρο του Πολιτισμού ως θεατρολόγος και σκηνογράφος καθώς και στον τομέα της παραγωγής, συμπράττοντας με τα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Κ.Θ.Β.Ε., το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την ΕΡΤ κ.α. Από το 2010 ως το 2014 διατέλεσε Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, στο οποίο, πέρα από το καλλιτεχνικό και διοικητικό της έργο, υπέγραψε την επετειακή έκδοση 30 χρόνια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης 1984-2014.

Έχει διδάξει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., έχει συμμετοχές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αρθρογραφεί πάνω σε θέματα θεατρολογίας και πολιτιστικής διαχείρισης.

Διατέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί καλλιτεχνικών θεμάτων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης αλλά και μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Έχει ασχοληθεί ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού. Έχει διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Ψυχικού, Δημοτική Σύμβουλος και Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς και Περιφερειακή Σύμβουλος και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.



