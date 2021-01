Θεσσαλονίκη: Οι δημιουργοί καλούνται να καταθέσουν τις ταινίες τους στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ο καθιερωμένος τόπος συνάντησης -είτε φυσικός είτε ψηφιακός- σκηνοθετών, παραγωγών και αγοραστών από όλο τον κόσμο, προσκαλεί τους δημιουργούς να καταθέσουν τα σχέδια και τις ταινίες τους στα τμήματαΗ φετινή Αγορά Ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί από τιςέως τις, με τις αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς Ντοκιμαντέρ επικεντρώνονται στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe Media.Δημιουργοί των οποίων τα ντοκιμαντέρ βρίσκονται στο τελικό στάδιο post-production και αναζητούν διανομέα, πρεμιέρα σε φεστιβάλ ή χρηματοδότηση, μπορούν να καταθέσουν τα πρότζεκτ τους στο τμήμα Agora Docs in Progress (προθεσμία κατάθεσης έως τις 20 Απριλίου 2021). Η Αγορά Ντοκιμαντέρ παρουσιάζει, επίσης το Agora Lab, ένα τριήμερο εργαστήρι ανάπτυξης υλικού (29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου), στο οποίο επαγγελματίες μοντέρ, αλλά και άλλοι επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέρουν καθοδήγηση σε σκηνοθέτες με ελληνικά ντοκιμαντέρ που βρίσκονται στο στάδιο του μοντάζ. Συνεχίζεται ακόμη το Thessaloniki Pitching Forum (προθεσμία κατάθεσης έως τις 20 Απριλίου 2021), το οποίο προσκαλεί τηλεοπτικά και δημιουργικά ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ για παιδιά και new media projects (εικονικής ή/και ενισχυμένης πραγματικότητας, κ.ά.).: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία.Παράλληλα, συνεχίζεται η δράση Meet the Future, ενώ το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρπαρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της Αγοράς Ντοκιμαντέρ, Doc Counselling.Το Agora Doc Market είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και λειτουργεί μέσω της online ψηφιακής πλατφόρμας θέασης του φεστιβάλ των Καννών, Cinando. Κάθε χρόνο φιλοξενεί περίπου 400 ταινίες και περισσότερους από 100 αγοραστές και επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου, οι οποίοι επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για να προωθήσουν ή να αγοράσουν ντοκιμαντέρ.Πηγή: