«Ο άνθρωπος πλάθει τον άνθρωπο»: Διπλή διεθνής βράβευση για το βίντεο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Με διπλή βράβευση τιμήθηκε η βιντεοπαραγωγή εκθέματοςτου, στον Διεθνή Διαγωνισμόγια βίντεο Μουσείων. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη σύμπραξη των Museo dell Industria e del Lavoro (Brescia), European Museum Academy και Forum of Slavic Cultures.Το βίντεο, διάρκειας 6.40' , δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το εποπτικό υλικό της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Ειδώλιο. Ένας κόσμος σε μικρογραφία. Θεσσαλία και Μακεδονία» του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας σε συνδιοργάνωση με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η αρχαιολογική εποπτεία είναι του Γιώργου Τουφεξή, η σκηνοθεσία τουκαι το σενάριο τηςΤο χώμα και το νερό, ως υλικά ζωής και δημιουργίας στα χέρια του νεολιθικού ανθρώπου, αποτελούν τον πυρήνα της αφήγησης του ντοκιμαντέρ, γύρω από το πήλινο ομοίωμα σπιτιού με τα εννέα ειδώλια ανθρώπων, που προέρχεται από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου και αποτελεί σπάνια αναπαράσταση ενός νεολιθικού νοικοκυριού για όλη τη Νεολιθική Ευρώπη. Αποτελεί κεντρικό έκθεμα στη μόνιμη έκθεση του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Αυτό το εξαιρετικό εύρημα αποκαλύφθηκε το 1983 στις ανασκαφές του οικισμού που βρίσκεται μεταξύ Λάρισας και Τρικάλων και χρονολογείται στη μετάβαση από τη Μέση στη Νεότερη Νεολιθική Περίοδο, πριν τα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ.Φέτος, η επιτροπή απένειμε ένα γενικό βραβείο, το οποίο έλαβε το βίντεο «Man creates Man» (αγγλικός τίτλος) και τρία ειδικά βραβεία, ένα στην κατηγορία της προώθησης, όπου βραβεύθηκε το Irish Emigration Museum του Δουβλίνου με το έργο «The Power of the Name», δεύτερο στην κατηγορία storytelling, με πρώτο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας και τρίτο στην κατηγορία των εκθεμάτων, που βραβεύθηκε το Russian Railway Museum.Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, συνεχάρη την προϊσταμένη, Σταυρούλα Σδρόλια, και το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας «για την ιδέα τους να δημιουργήσουν αυτό το μικρό ντοκιμαντέρ με αφορμή το πολύτιμο έκθεμα του μουσείου», όπως ανέφερε. «Αποδεικνύει τη γνώση και την αγάπη τους στο επιστημονικό τους αντικείμενο αλλά και τη γνώση στον τρόπο επικοινωνίας της αρχαίας τέχνης στο σύγχρονο κοινό. Είναι ο προσφορότερος τρόπος μύησης του σύγχρονου ανθρώπου στην καθημερινή ζωή των προϊστορικών κοινωνιών. Το συγκεκριμένο Μουσείο είναι ένα από τα ωραιότερα και σημαντικότερα περιφερειακά μουσεία της χώρας μας», πρόσθεσε η κ.Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν, επίσης, τα βίντεο ακόμη δύο ελληνικών μουσείων στην κατηγορία κοινού, μετά από ψηφοφορία. Το βίντεο «Σέλευκος Α', Νικάτωρ, Από την Ευρωπό στην Ελληνιστική Οικουμένη» (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς) έλαβε το δεύτερο βραβείο και το βίντεο «Ένας πύργος διηγείται την ιστορία του» (Εφορεία Χαλκιδικής και Αγίου Ορους) το τρίτο. Σε αυτήν την κατηγορία, πρώτο αναδείχθηκε το βίντεο «The World of Masks» από το National Museum of Armenian Ethnography.