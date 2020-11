Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Τζο Νέσμπο, θέατρο και ζωντανές μεταδόσεις στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμά της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παραμένοντας συνεπής στην πεποίθησή της πως η τέχνη και ο πολιτισμός δεν μπορούν να απουσιάζουν από την ανθρώπινη ζωή, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξοες, ησυνεχίζει να κρατά ενεργή την επαφή της με το κοινό μέσα από τοΜετά την παράσταση «Αντιγόνη / Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, που έκανε «έκτακτη» ψηφιακή πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου, παρουσιάζεται, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 21:00, η πιο απρόβλεπτη ζωντανή μετάδοση της Στέγης, με το, χωρίς πρόγραμμα, για 3 ολόκληρες ημέρες και νύχτες.Επιπλέον, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 21:00, στις οθόνες μας γίνεται, καθώς μεταφερόμαστε στα παρασκήνια μιας θεατρικής παράστασης –τώρα που το ζωντανό θέατρο δεν επιτρέπεται– και αναρωτιόμαστε: «Τι γίνεται, όταν όλα πάνε στραβά;» ενώ την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, συναντάμε ψηφιακά τον, τον πιο πολυδιαβασμένο συγγραφέα της αστυνομικής λογοτεχνίας παγκοσμίως.72 Hours Onassis Channel LivePlay the unexpectedΣε αυτό το live streaming, δεν ξέρετε τι να περιμένετε. Πατήστε play σε μια απρόβλεπτη ζωντανή εμπειρία στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Για 72 ώρες ασταμάτητα, με υλικό σε πρώτη προβολή, αποκλειστικές συνεντεύξεις, backstage, καμπάνιες επικοινωνίας, αυθόρμητα βίντεο από τα κινητά της ομάδας της Στέγης, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις που ζητήσατε να ξαναδείτε, αποκλειστικό περιεχόμενο, highlights και, φυσικά, live chat.Για πρώτη φορά, χωρίς playlist ή πρόγραμμα, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 21:00, συντονιστείτε στο YouTube, αναμετρηθείτε με τις πιθανότητες και ζήστε αναπάντεχες ψηφιακές συναντήσεις για τρεις ολόκληρες μέρες και νύχτες.https://www.onassis.org/el/video/72-hours-onassis-channel-liveΖωντανή YouTube πρεμιέρα: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 | 21:00Tο Σώσε του Μάικλ Φρέιν (Noises Off by Michael Frayn)Διάρκεια: 140 λεπτάΣκηνοθεσία: Έκτορας ΛυγίζοςΠρόπερσι στη Στέγη έγινε Το Σώσε. Και αφού δεν μπορούμε να δούμε ζωντανά θέατρο αυτό τον καιρό, μεταφερόμαστε στα παρασκήνια μιας θεατρικής παράστασης: εκεί όπου κάθε προσπάθεια εκλογίκευσης ακυρώνεται σε αυτό το έργο. Εκεί όπου τα σκοτεινά ένστικτα αναδύονται και οι ρόλοι, σαν ζόμπι, καταβροχθίζουν τους ηθοποιούς. Όλα μπερδεύονται: σκηνή, παρασκήνια, ρόλοι, ηθοποιοί, τσεκούρια, σαρδέλες, εσείς κι εμείς. «Μπαίνουμε απ’ τις πόρτες – βγαίνουμε απ’ τις πόρτες. Τι είναι η φάρσα; Αυτό. Τι είναι το θέατρο; Αυτό. Και η ζωή, δηλαδή, τι είναι; Αυτό.» Αυτά ακούμε στο έργο Το Σώσε (1982) του Michael Frayn, που έχει αποσπάσει βραβεία Olivier, London Evening Standard, Drama Desk και Outer Critics Circle. Ο Έκτορας Λυγίζος σκηνοθετεί ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών (Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μιχάλης Κίμωνας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έμιλυ Κολιανδρή, Άννα Μάσχα, Άρης Μπαλής, Αρετή Σεϊνταρίδου) και, ταυτόχρονα, παίζει τον ρόλο του σκηνοθέτη στην κλασική βρετανική φάρσα που μας βάζει μέσα στα παρασκήνια ενός θεάτρου, καλώντας μας να αναρωτηθούμε: «Τι γίνεται, όταν όλα πάνε στραβά;»Σε ένα επιβλητικό σκηνικό-ανθρώπινη κυψέλη, που βουίζει από τις προσβολές και τις παρεξηγήσεις, οι ηθοποιοί ξεχνούν τα λόγια τους, ο σκηνοθέτης ωρύεται, τα κοστούμια ξηλώνονται, ενώ οι σαρδέλες, τα τσεκούρια και οι ανθοδέσμες βρίσκονται πάντα στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή... Θέατρο μέσα στο θέατρο, φάρσα μέσα στη φάρσα, γκάφα πάνω στην γκάφα. Ένας ύμνος για το λάθος στις οθόνες μας.https://www.onassis.org/whats-on/noises-michael-fraynΛέξεις & ΣκέψειςΔιάρκεια: 90 λεπτάΠοδοσφαιριστής, οικονομικός αναλυτής, ροκ σταρ. Ο Jo Nesbo παράτησε πολλές καριέρες προτού βρει την πραγματική του κλίση: να γράφει για τα μοναδικά πράγματα που, όπως λέει, αξίζει να γράφει κανείς, δηλαδή το έγκλημα και τον έρωτα. Ο μετρ της αστυνομικής λογοτεχνίας και εν ενεργεία αναρριχητής, που σε κάθε βιβλίο του ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά, εμφανίστηκε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση τον Οκτώβριο του 2017, για να γιορτάσει μαζί με τους Έλληνες Nesbomaniacs μια διαδρομή που μαρτυρά το ανήσυχο πνεύμα του. Τη συζήτηση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Μαριλένα Αστραπέλλου και Γιώργος Νάστος.Μπορεί στα 17 του χρόνια να έπαιζε στην πρώτη εθνική του νορβηγικού πρωταθλήματος με τη Μόλντε και να ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιρικό αστέρι της Τότεναμ, μπορεί να έγραφε τραγούδια και να ήταν μέλος σε νορβηγικό συγκρότημα με sold-out συναυλίες ανά τη χώρα και δίσκους που γίνονταν ανάρπαστοι, ενώ παράλληλα συνεργαζόταν με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία της χώρας του, αλλά η συγγραφή ήταν τελικά αυτή που τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Στη διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης από το Όσλο στο Σίδνεϊ, ο Nesbo συνέλαβε την πλοκή του πρώτου του μυθιστορήματος, της Νυχτερίδας, που το 1997 του απέφερε το βραβείο Riverton για το Καλύτερο Αστυνομικό Μυθιστόρημα στη Νορβηγία. Έτσι γεννήθηκε ο θρυλικός πλέον ντετέκτιβ Χάρι Χόλε, αυτός ο καλτ, αυτοκαταστροφικός, αθεράπευτα ερωτευμένος με την ίδια γυναίκα, αντιδραστικός σε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, αλκοολικός επιθεωρητής της νορβηγικής αστυνομίας, που ακούει Sex Pistols και Neil Young, ενώ έχει καλύτερο του φίλο το Jim Beam. O Χάρι Χόλε είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο εθιστικούς και δημοφιλείς λογοτεχνικούς ήρωες των καιρών μας.Μέσα στις δύο αυτές δεκαετίες, τα σκοτεινά, συναρπαστικά μυθιστορήματα του Nesbo, καθώς και τα σενάριά του για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αστυνομικής λογοτεχνίας.https://www.onassis.org/el/whats-on/jo-nesboΛένα Κιτσοπούλου, Αντιγόνη / Lonely PlanetΔιάρκεια: 100 λεπτάΗ Αντιγόνη του Σοφοκλή με τα χαρακτηριστικά μιας κωμωδίας. Γίνεται; Δίνουν διαλέξεις οι άσχετοι; Είναι η δική μας τραγωδία μεγαλύτερη από όλες; Αν φανταζόμασταν κάποιον να επιχειρεί να «αναποδογυρίσει» την αρχαία τραγωδία, αυτή θα ήταν η Λένα Κιτσοπούλου, η πληθωρική αντιπερσόνα του ελληνικού θεάτρου. Αν περιμένετε έναν Χορό αρχαίας τραγωδίας, δεν θα τον δείτε στο Αντιγόνη / Lonely Planet.Καλώντας στη σκηνή μια ομάδα ανθρώπων που, χωρίς να είναι ειδήμονες, δίνουν μια διάλεξη γύρω από την Αντιγόνη, η Λένα Κιτσοπούλου εμβολίζει τον σοφόκλειο μύθο με στιγμές ενός σατιρικού, απελπισμένου «εδώ και τώρα».Με τη βαθιά πεποίθηση ότι το αρχαίο δράμα μάς εμπεριέχει, αφού «όποιον χώρο κι αν επιλέξει κανείς να αναλύσει από τη σύγχρονη πραγματικότητα, θα πέσει αναπόφευκτα πάνω στις αρχαίες τραγωδίες», η συγγραφέας και σκηνοθέτρια αναγνωρίζει στα πρόσωπα των ηρώων της Αντιγόνες, Κρέοντες και Αίμονες, που μοιράζονται κοινές φοβίες και αγωνίες του αφόρητα μοναχικού μας σύμπαντος. Οι ήρωές της μπορεί να αναρωτιούνται αν η Αντιγόνη ουρλιάζει μέσα της από απελπισία, αν αμφιταλαντεύεται η Ισμήνη, αν έχει δίκιο ο Κρέοντας, να μιλούν για το «Έρως ανίκατε μάχαν», αλλά πάντα υπό το πρίσμα των δικών τους δύσκολων αποφάσεων, από εκείνο το είδος αποφάσεων που σε κάνουν να γεμίζεις παγοθήκες με τα δάκρυά σου...Κρατώντας άρρηκτο το νήμα των μέχρι σήμερα έργων και σκηνοθεσιών της, η Λένα Κιτσοπούλου πάει τον μύθο στα «απάτητα» και επιμένει να έλκεται από τα μοτίβα της ανθρώπινης τρέλας και μοναξιάς, θεωρώντας πως «δεν έχει τίποτε άλλο ο άνθρωπος, όλα τα άλλα είναι ψέματα».Στον «πλανήτη Κιτσοπούλου», ωστόσο, κάτω από την υπαρξιακή απελπισία κουρνιάζει η κωμωδία – και το ανάποδο. Οδηγούμενη από μια ανάγκη αυτοσαρκασμού και διαστρεβλωμένης αντιμετώπισης της πραγματικότητας, αναζητά στην κωμωδία «ένα ίχνος αλήθειας». «Δεν την προσπαθώ την κωμωδία» λέει. «Είναι μια μορφή απόγνωσης και μη ενοχής για την ευτελή πλευρά του εαυτού μου.»Η πρώτη εκδοχή της παράστασης παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του Onassis USA, Antigone Now, στη Νέα Υόρκη το 2016. Έναν χρόνο μετά, οι σκιέρ της Κιτσοπούλου, που απαγγέλλουν με θράσος το «Έρως ανίκατε μάχαν» ενώ μιλούν για τη χιονοθύελλα της μοναξιάς στα απάτητα βουνά, προσγειώθηκαν με νέο υλικό στη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Το 2019 μίλησαν για το δίλημμα της Αντιγόνης και το δικό τους στο κοινό του Public Theater στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming. Είναι η πρώτη φορά που πατούν με τις στολές του σκι και τα χιονοπέδιλά τους στον ψηφιακό κόσμο.Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκουςhttps://www.onassis.org/el/whats-on/antigone-lonely-planet