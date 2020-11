«Πετάει» το νέο μουσικό «γράμμα» του Μπρους Σπρίνγκστιν

σε ολόκληρο τον κόσμο,

Αυτό είναι το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν

Τεράστια εμπορική επιτυχία,,σημειώνει το νέο άλμπουμ του. Το «», που ηχογράφησε το «Αφεντικό», μαζί την μπάντα του, την E Steet Band, κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας την περασμένη άνοιξη, έχει γίνει στην κυριολεξία ανάρπαστο και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο δέκα μόλις ημέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του.Ο ολόφρεσκος δίσκος του κορυφαίου καλλιτέχνηαποδεικνύοντας περίτρανα πως υπάρχουν κάποιες μουσικές αξίες που μοιάζουν σαν το παλιό καλό κρασί: όσο μεγαλώνουν τόσο αυξάνεται η ποιότητα και η ζήτησή τους! Από την Αμερική μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο κι από την Ιρλανδία μέχρι την Γαλλία και την Ιρλανδία το μουσικό «Γράμμα» του Μπρους Σπρίνγκστιν αποτελεί το δημοφιλέστερο σάουντρακ των τελευταίων, δύσκολων εξαιτίας της νέας παγκόσμιας έξαρσης του κορωνοϊού, ημερών.Και το, όμως, υποδέχτηκε με μεγάλη θέρμη στην δισκογραφική επιστροφή του διαχρονικού ροκ ειδώλου καθώς το άλμπουμ του βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα των εγχώριων δισκογραφικών πωλήσεων.Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επέστρεψε στην παγκόσμια δισκογραφία με 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποια που έγραψε πρόσφατα ο ίδιος, μαζί με τους μουσικούς της εξαιρετικής μπάντας του, αλλά και ορισμένες εκδοχές συνθέσεων από την δεκαετία του '70 που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Ανάμεσά τους και τα «Janey Needs a Shooter», «If I Was the Priest» και «Song for Orphans».Το άλμπουμ συνοδεύεται από ένα δυνατό «δώρο», μίαμε τίτλο «» , σε σκηνοθεσία Thom Zimmy, στην οποία μπορεί κανείς να δει πλάνα από τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών, ανέκδοτο οπτικό υλικό από συναυλίες αλλά και σκέψεις και συναισθήματα του ίδιου του καλλιτέχνη σχετικά με το μουσικό παρόν αλλά και το παρελθόν του.