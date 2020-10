Οι AC/DC επιστρέφουν με νέο άλμπουμ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έξι χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά οι Οιεπιστρέφουν στην δισκογραφία με ένα. Ο 17ος αυτός κατά σειρά δίσκος του διάσημου συγκροτήματος έχει τίτλο «» καιΜια πρώτη γεύση από αυτό το δισκογραγικό come back μάς δίνουν μέσα από ένα νέο κομμάτι, το «» με τους Angus Young (κιθάρα), Brian Johnson (φωνητικά), τ Cliff Williams (μπάσο), του Phil Rudd(drums) και τStevie Young (κιθάρα) να παίρνουν φωτιά για ακόμα μία φορά.Για τον δίσκο αυτό η μπάντα συνεργάστηκε με τον παραγωγό Brendan O’Brien που είχε επιμεληθεί και τα δύο προηγούμενα άλμπουμ τους. Με γεμάτες μπαταρίες για την νέα δεκαετία, οι AC/DC θα παρουσιάσουν 12 συνολικά καινούρια κομμάτια με την φιλοδοξία να διατηρήσουν χαρακτηριστικό ήχο τους που τους διατηρεί επί χρόνια στις πρώτες προτιμήσεις του κοινού.Το» θα είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές μορφές μεταξύ των οποίων και To limited edition, μοναδικό deluxe “Power Up” box . Πατάς το κουμπί στο πλάι και ανοίγοντας το κουτί βλέπεις το logo του συγκροτήματος να ανάβει με neon φώτα, καθώς οι πρώτοι στίχοι του «Shot Inthe Dark» ηχούν από τα ηχεία. Μέσα στην συσκευασία υπάρχει το CD με ένα 20λιδο booklet που περιλαμβάνει αποκλειστικές φωτογραφίες και ένας φορτιστής USB για το box. To άλμπουμ θα είναι επίσης διαθέσιμο σε βινύλιο και θα κυκλοφορήσειο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα.Οι AC/DC είναι ένα από τα πλέον επιδραστικά ροκ συγκροτήματα. Το διπλά διαμαντένιο «Back In Black» ξεχωρίζει ως ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών από μπάντα και ο τρίτος σε σειρά δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών έχοντας ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια πωλήσεις. Οι AC/DC έγιναν μέλη του Rock and Roll Hall of fame το 2003. Το συγκρότημα παρέλαβε το πρώτο του βραβείο Grammy στην κατηγορία «Best Hard Rock Performance» για το «War Machine» το 2010. Η μπάντα συνεχίζει να κάνει sold out εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο και να πουλάει εκατομμύρια δίσκους κάθε χρόνο.