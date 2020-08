Ευάγγελος Κουζούνης: «Έφυγε» ο μετρ της γιγαντοαφίσας

Μετά από τρεις μήνες αγωνιστικής απραξίας, οι ομάδες του NBA συγκεντρώθηκαν στο «Wide World of Sports Complex» του Ορλάντο, με στόχο τη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Στις 31 Ιουλίου το πρώτο τζάμπολ!

Ο Έλληνας μετρ της γιγαντοαφίσας, ο βραβευμένοςέφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών.Γεννημένος το 1944 στην Αθήνα ασχολήθηκε με την τεχνική της γιγαντοαφίσας του κινηματογράφου από πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, 1964-1968, με δάσκαλο τον σπουδαίοκαι στο φροντιστήριο της ΑΣΚΤ διακόσμηση, διαφήμιση και σκηνογραφία με δάσκαλο τον Βασίλη Βασιλειάδη. Στη συνέχεια σπούδασε στην École Nationale Supérieure des Arts Apliqués στο Παρίσι (1973-1976), γλυπτική, στο Εργαστήριο του καθηγητή M. Volti, Συνθετικά υλικά στο Εργαστήριο του καθηγητή M. Cante, και Εσωτερική Αρχιτεκτονική στο Εργαστήριο του καθηγητή M. Dolivet. Στο διάστημα 1973-1976 έκανε στην Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d' Art, μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία από τον ΕΟΜΜΕΧ . Έκανε πολλές ατομικές εκθέσεις.Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα το 1976 ενώ από την προηγούμενη δεκαετία είχε συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Μεταξύ άλλων στην έκθεση «Κινηματογράφος και Ζωή», 30ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, στις εκθέσεις «Sports and Culture in Contemporary 0000008447 Greek Art», στο Ζάππειο Μέγαρο, «Ελληνική Ζωγραφική», (με το Υπουργείο Πολιτισμού) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στην Εθνική Πινακοθήκη, «Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική», Καλοκαίρι ?87, Αθήνα, «Σχολή Καλών Τεχνών – Βραβευμένα Έργα» στην Ύδρα, «Σχολή Καλών Τεχνών – 150 χρόνια – Βραβευμένα Έργα», Αθήνα , το 1984 στην Εθνική Πινακοθήκη, «Εικόνα – Αφαίρεση – Αντικείμενα – Καλοκαίρι ?84», το 1988 «Ζωγραφική για ένα Τραπέζι» στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, το 1986 στην Εθνική Πινακοθήκη στην έκθεση «Προσφορά στην Καλαμάτα», «Το Πνεύμα και το Σώμα» στο Ζάππειο Μέγαρο, στις Πανελλήνιες Καλλιτεχνικές Εκθέσεις του 1969, του 1973, του 1975, του 1987, καθώς και σε πολλές άλλες Ομαδικές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού.Παράλληλα, έλαβε μέρος στις εκθέσεις του: Μήνας Εικαστικών Τεχνών 2001 στο Γκάζι, στο Μέγαρο Ωδείου Αθηνών, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Εθνική Πινακοθήκη στην έκθεση Συμπαράσταση στην Αρμενία, στην έκθεση του ΕΕΤΕ «Η Τέχνη στους Δήμους» και στις εκθέσεις «Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη στη Σοβιετική Ένωση» και «6η Triennale Σόφιας, Βουλγαρία».Ο Ευάγγελος Κουζούνης τιμήθηκε μεταξύ άλλων με το βραβείο «Περικλής Βυζάντιος» (1974) και με πρώτο βραβείο στην Τριενάλε της Σόφιας (1988). Ήταν ενεργό και δραστήριο μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από το 1971.Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στο Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι.Ν. Ευαγγ. Λουκά Πατησίων, στο Λογ. Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ : GR 5801101130000011329600792.