Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Νέος κύκλος παγκόσμιων δωρεών σε εκπαίδευση, τέχνη και ψυχολογική υποστήριξη

Ένα νέο κύκλο, τον τρίτο κατά σειρά που εντάσσεται στο πλαίσιο της, ανακοινώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος . Αυτή τη φορά δίνεται έμφαση στην υποστήριξη ιδιαίτερα έμπειρων οργανισμών που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προκλήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας., επικεντρώνονται στηνπου βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, την υποστήριξη νέων μηχανισμών διάθεσης γευμάτων, την ψυχολογική υποστήριξη και έκτακτη ανάγκη στους ανθρώπους που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς και τηΜέχρι σήμερα το ΙΣΝ έχει διαθέσει, μέσω των τριών πρώτων κύκλων δωρεών, συνολικά $61.5 εκατομμύρια, με παραπάνω από το μισό του συνολικού ποσού να προορίζεται για την Ελλάδα. Οι δωρεές του ΙΣΝ στη χώρα μας αφορούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικού κύματος της COVID-19 και την ενίσχυση της ετοιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης την ψυχολογική υποστήριξη και διασφάλιση σίτισης των πιο ευάλωτων πληθυσμών. Στον τρίτο κύκλο, ωστόσο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση για τη στήριξη χωρών, όπως οι ΗΠΑ, με το σκεπτικό ότι αποτελούν μια από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, επηρεάζοντας πολλές και διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων της χώρας.«Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της COVID-19 και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περιορίσουμε τον συνεχιζόμενο αντίκτυπό της», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ,. «Και παρά την κόπωση που έχει αρχίσει να επικρατεί και τους περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πανδημία, οι συνέπειές της επεκτείνονται και αποκτούν πιο βαθιές ρίζες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ΙΣΝ έχει επικεντρωθεί στη συνεργασία με δωρεοδόχους οργανισμούς για την υλοποίηση των δωρεών που έχουμε ανακοινώσει μέχρι σήμερα ενώ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τομείς καίριας σημασίας. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους τους οργανισμούς που στηρίζουμε για το σημαντικό έργο που προσφέρουν και τη δέσμευσή τους να βρίσκονται εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης αυτής διαδρομής».Παρά το γεγονός ότι επικρατεί η αίσθηση ότι η ζωή μας έχει μπει σε παύση, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εκπαίδευση και την εξέλιξη νέων ανθρώπων. Οι δωρεές του ΙΣΝ για τη στήριξη εκπαιδευτικών οργανισμών με έδρα τη Νέα Υόρκη και καθηγητών σε ολόκληρη τη χώρα προσβλέπει στην κάλυψη κενών που δημιούργησε η πανδημία, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μαθαίνει, παρά το γεγονός ότι η πανδημία αυξάνει τις ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης.DonorsChoose, ΗΠΑ: Διπλασιασμός των δωρεών μέσω της πλατφόρμας του DonorsChoose για την παροχή απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε τάξεις, όπου το 75% των μαθητών δικαιούται δωρεάν η οικονομικότερα γεύματα.Hostos Community College Foundation, Nέα Υόρκη: Προσφορά έκτακτης οικονομικής υποστήριξης σε 200 μαθητές στο Hostos Community College στην περιοχή του Mπρονξ.Harlem Educational Activities Fund, Nέα Υόρκη: Παροχή ακαδημαϊκής και κοινωνικοψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και ευκαιριών καλλιτεχνικής ανάπτυξης, σε μαθητές από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο.Breakthrough New York, Νέα Υόρκη: Παροχή υποστηρικτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή μετά το σχολείο σε μαθητές γυμνασίου από οικογένειες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα.Harlem Academy, Nέα Υόρκη: Παροχή ενισχυμένου επιδόματος διδάκτρων σε οικογένειες, υποστήριξη της διαμόρφωσης ασφαλών αιθουσών διδασκαλίας για το ερχόμενο φθινόπωρο και προμήθεια εξοπλισμού μαθητών, όπως υπολογιστές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.Ακόμη και πριν ξεσπάσει η πανδημία, οι μηχανισμοί διάθεσης τροφίμων των αστικών κέντρων δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Οι μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι ελλείψεις στους μηχανισμούς διάθεσης γευμάτων έχουν πλέον αυξηθεί. Οι δωρεές του ΙΣΝ διατίθενται σε οργανισμούς στις πόλεις της Νέας Υόρκης και τη Βαλτιμόρη, οι οποίοι εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους για τη δημιουργία μηχανισμών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της επισιτιστικής ανασφάλειας, ωφελώντας εκτός από τον κόσμο τους παραγωγούς και προμηθευτές.GrowNYC, Nέα Υόρκη: Σύνδεση παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας με ιδιώτες μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα με 50 αγορές λαχανικών στην οποία συμμετέχουν 240 παραγωγοί από την πόλη, καθώς και με περισσότερες από 12 αγορές τροφίμων των οποίων ηγούνται νέοι άνθρωποι αλλά και διάθεση έως και 60.000 δωρεάν έκτακτων πακέτων τροφίμων από έναν συνεταιρισμό, στον οποίο συμμετέχουν 22 φάρμες από τη Νέα Υόρκη.Food With a Focus Baltimore, Βαλτιμόρη: Καλύπτοντας κενά στη διάθεση τροφίμων στη δυτική πλευρά της Βαλτιμόρης, με την παροχή φρέσκων τροφίμων διάρκειας δύο εβδομάδων σε χιλιάδες οικογένειες μέσω 40 εκκλησιών της περιοχής και με τη βοήθεια προσωπικού από άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθελοντές.Street Vendor Project, Nέα Υόρκη: Συνεργασία με μικρούς προμηθευτές τροφίμων για τη διάθεση 6.400 γευμάτων στο Sunset Park στο Brooklyn και στο Highbridge στο Μπρόνξ.Όταν συζητάμε για τον τομέα τον πολιτισμού, συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε μεγάλους οργανισμούς, ωστόσο αυτοί οι οργανισμοί δρουν στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος μικρότερων οργανισμών και ανεξάρτητων καλλιτεχνών. Με την πανδημία να έχει θέσει σε κίνδυνο το μέλλον πολλών καλλιτεχνικών οργανισμών, οι δωρεές του ΙΣΝ θα διατεθούν για την υποστήριξη μικρών θεάτρων στη Νέα Υόρκη και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που υλοποιούν προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών.International Studio & Curatorial Program, Nέα Υόρκη: Στήριξη σύγχρονων καλλιτεχνών μέσα από το Reimagining Residencies, μια ομάδα δεκάδων μη κερδοσκοπικών οργανισμών στη Νέα Υόρκη, όπως το ISCP, που διαχειρίζεται τη δωρεά.Alliance of Resident Theatres/New York, Νέα Υόρκη: Παροχή έκτακτης οικονομικής υποστήριξης σε μικρά θέατρα στη Νέα Υόρκη για τη στήριξη καλλιτεχνών και τη συνέχιση του καλλιτεχνικού έργου τους.Με δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα Νέας Υόρκης θα διασφαλιστεί η προμήθεια κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού όλων όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία.FDNY Foundation, Νέα Υόρκη: Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού σε ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, όπως μάσκες για διασώστες.Οι δωρεές του ΙΣΝ στη Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία επικεντρώνονται σε προγράμματα με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριμένων ομάδων, την ψυχολογική υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών και την κάλυψη βασικών αναγκών που σχετίζονται με καθέναν από τους δύο τομείς.ΓαλλίαAssociation Coup de Pouce: Υποστηρικτική εκπαίδευση μέσω θερινών προγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης μετά το σχολείο για περίπου 2.000 μαθητές σε όλη τη Γαλλία.ΙταλίαSave the Children Italy: Παροχή θερινών μαθημάτων, ψυχολογική υποστήριξη, εργαστήρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους, διάθεση τροφίμων και ειδών σε οικογένειες και υποστήριξη καθηγητών και σχολείων για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, μέσω ενός προγράμματος με επωφελούμενους περισσότερους από 100.000 νέους ανθρώπους συνολικά.Associazione Italiana Persone Down: Αύξηση της χωρητικότητας σε κέντρα ημέρας, που προσφέρουν μαθήματα αυτονομίας και ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και υποστήριξη για την επιστροφή στα σχολεία ανθρώπων με σύνδρομο Down.SOLETERRE: Ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερους από 500 εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, ασθενείς και οικογένειες στη βόρεια Ιταλία που «χτυπήθηκε» ιδιαίτερα από την πανδημία.Intersos: Παροχή στέγης, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης, κλινική υγείας και άλλες εξίσου απαραίτητες υπηρεσίες σε περισσότερες από 2.700 γυναίκες πρόσφυγες, παιδιά και νέους στη Ρώμη.ΙσπανίαSave the Children Spain: Παροχή θερινών υποστηρικτικών μαθημάτων, γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, προγράμματα άθλησης και πολλά ακόμη σε περισσότερες από 2.000 οικογένειες, 44% των οποίων είναι μονογονεϊκές.Fundación Tomillo: Προετοιμασία περίπου 300 εφήβων για την ομαλή μετάβασή τους σε εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση μέσω ενός bootcamp ψηφιακής κατάρτισης, διάρκειας πέντε εβδομάδων.Μια δωρεά σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ισπανία προσβλέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αναγκών στην εκπαίδευση, υγεία και αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στη Βολιβία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού, Βενεζουέλα, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και Μεξικό.Ayuda en Acción: Στήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της μετάβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, παροχή γευμάτων, καθώς και υποστήριξη της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης της COVID-19 σε 11 χώρες στην Κεντρική και Νότια Αμερική.Με δωρεά σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, το ΙΣΝ θα συμβάλει στην υποστήριξη μιας ευρείας σειράς προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στη Ζάμπια, Ουγκάντα, Κένυα, Δημοκρατία του Κογκό, στο Μάλι και στη Νιγηρία.Save the Children UK:Mάλι: Προσφορά γευμάτων σε οικογένειες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.Δημοκρατία του Κονγκό: Τοποθέτηση συστημάτων πλυσίματος χεριών και κατασκευή διαχωρισμένων αποχωρητηρίων (γυναικείων και αντρικών) σε 14 κέντρα εκπαίδευσης, στήριξη προσπαθειών για τον περιορισμό μετάδοσης της COVID-19 στα σχολεία και οικονομική υποστήριξη κοριτσιών, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να διακόψουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.Νιγηρία: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καθοδήγηση σε γονείς για ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση των παιδιών από το σπίτι.Ουγκάντα: Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, καθώς και προσφορά εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.Ζάμπια: Εκπαίδευση εκατοντάδων εθελοντών για τη διδασκαλία μαθηματικών και γραφής και ανάγνωσης και υποστήριξη του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Ζάμπια για τη διανομή υλικών αυτοδιδασκαλίας σε εθνικό επίπεδο.Κένυα: Διανομή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εργαλείων σε παιδιά πρόσφυγες.Οι δωρεές του τρίτου κύκλου έρχονται σε συνέχεια δύο κύκλων δωρεών που εντάσσονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης του ΙΣΝ COVID-19 και έχουν διατεθεί σε ορισμένες από τις περιοχές του κόσμου που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Ο αντίκτυπος των δωρεών έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, όπως στην Πορτογαλία, όπου το CRESCER έχει διανείμει 400.000 γεύματα στους δρόμους της Λισαβόνας. Το CRESCER είναι ένα κοινωνικό εστιατόριο που προσλαμβάνει ανθρώπους που στο παρελθόν έχουν υπάρξει άστεγοι. Ο οργανισμός mothers2mothers έχει προσλάβει στο προσωπικό του γυναίκες που ζουν με HIV για να εργαστούν ως ιατρικό προσωπικό στην πρώτη γραμμή, προσεγγίζοντας πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου νέους πελάτες στην Αγκόλα, Γκάνα, Κένυα, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Ουγκάντα και Ζάμπια κατά το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς. Η Πρωτοβουλία Artist Relief initiative, στην οποία το ΙΣΝ έχει παρέχει υποστήριξη μέσω του United States Artists, έχει μέχρι σήμερα προσφέρει οικονομική στήριξη συνολικού ύψους $5.000 σε 1.300 καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται σε 49 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Κολομβίας, Πουέρτο Ρίκο, Αμερικανικής Σαμόας, Γκουάμ και Παρθένων Νήσων.Μεταξύ των δωρεοδόχων της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ περιλαμβάνονται οργανισμοί, όπως οι Greater New Orleans Foundation, San Antonio Food Bank, Bangor Region YMCA, Big Brothers Big Sisters of America, Sant Joan de Déu Barcelona Children’s Hospital, Rockefeller University, Robin Hood Foundation, French Red Cross, Μπορούμε, Fondazione Progetto Arca και πολλοί ακόμη.