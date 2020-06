Summer Nostos Festival Retro Future: Έρχεται διαδικτυακά με Melisses και Στέρεο Νόβα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς τραγουδιστές, DJ και συγκροτήματα θα ανέβουν στην ψηφιακή σκηνή τουτουτο οποίο επιμένει στην επαφή και την επικοινωνία και το φετινό, δύσκολο καλοκαίρι.Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές είναι ο Νιγηριανός superstarο οποίος θα χαρίσει μια σύντομη αλλά δυνατή afro-fusion εμπειρία, η εξαιρετική, που θα ξεσηκώσει με τον ρυθμό της ανερχόμενης μουσικής σκηνής από την Ουγκάντα αλλά και το live του μουσικού έργου Μετέωρη τουκαι τη συνοδεία της μεσόφωνου Άννα Παγκάλου, που θα μεταδοθεί ζωντανά και πάλι από το πιο ψηλό σημείο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), κάπου μεταξύ ουρανού και γης.Παράλληλα, οιθα τραγουδήσουν τα πιο δημοφιλή κομμάτια τους, σε μια online συναυλία από το ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ,ενώ τα προγραμματισμένα Djsets, που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Nyege Nyege Festival, θα ξεσηκώσουν.Μερικές retro νότες στο φετινό πρόγραμμα έρχονται να επιβεβαιώσουν το πρώτο μισό του τίτλου του SΝFestival RetroFuture. Πάτα rewind και play για να (ξανα)ζήσεις αξέχαστες συναυλίες, όπως την εμφάνιση των(2018), του ιστορικού ντουέτου της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, που γέμισε το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ με 11.000 θεατές, και τη συναυλία των(2019) που ξεχώρισαν με την αλληλεπίδραση των φωνών τους και την έντονη πνευματικότητά τους. Ταξίδεψε πίσω σε μια από τις πιο αισθαντικές στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ, με τον Seu Jorge & την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (2018) να ερμηνεύουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie στα πορτογαλικά. Ζήσε στιγμιότυπα από τη μαγική βραδιά, που χάρισε ο Χορός των Γερανών (2014) όταν το ΚΠΙΣΝ δεν ήταν ακόμα παρά ένα ίχνος υπόσχεσης για το μέλλον, περιτριγυρισμένο από φυτεμένες ελιές και λεβάντες.Από το πρόγραμμα του SNFestival RetroFuture δεν θα μπορούσε να λείπει ένα από τα αγαπημένα acts της διοργάνωσης. Μαζί μας ξανά το μουσικό show τωνπου θα παρουσιάσουν, για πρώτη φορά online, το χορωδιακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή του κόσμου να τραγουδά το With A Little Help From My Friends των Beatles παρέα με το μουσικό ντουέτο από τον Καναδά και τον Κωστή Μαραβέγια.Choir! Choir! Choir!Κυριακή 21 Ιουνίου19:30–20:30Burna BoyΚυριακή 21 Ιουνίου21:00-21:15DJ DecayΚυριακή 21 Ιουνίου21:15-22:00Στέρεο ΝόβαΤρίτη 23 Ιουνίου22:00-23:30LowΠέμπτη 25 Ιουνίου21:00-22:00Ο Χορός των ΓερανώνΠαρασκευή 26 Ιουνίου18:30-19:00Seu Jorge & Κρατική Ορχήστρα ΑθηνώνΠαρασκευή 26 Ιουνίου21:00-22:00Μετέωρη του Δημήτρη Καμαρωτού με την Άννα ΠαγκάλουΣάββατο 27 Ιουνίου20:45-22:00ΜΕΛΙSSEΣΚυριακή 28 Ιουνίου21:00-22:00