Εθνική Λυρική Σκηνή: Διοργανώνει ψηφιακό φεστιβάλ με νέα έργα

Έναν νέο κύκλο στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό εγκαινιάζει η. Το πρώτο, σε καλλιτεχνική διεύθυνση, ανοίγει τα φτερά του στον ψηφιακό κόσμο και μας καλεί να βιώσουμε μια καινούρια εμπειρία θέασης και ακρόασης.καθώς και μια μαγνητοσκοπημένη παράσταση χορού, έρχονται δωρεάν στο σπίτι μας μέσω του, του, του, της σελίδας της ΕΛΣ στο Facebook και της σελίδας του ΥΠΠΟΑ στο Facebook. Όλες οι βίντεο-παραστάσεις του Φεστιβάλ θα κινηθούν γύρω από τον θεματικό άξονα της προσμονής της άνοιξης, της αναγέννησης της φύσης, του ερχομού του καινούριου. Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.Απαντώντας στις προκλήσεις της εποχής, η Εθνική Λυρική Σκηνή αναπτύσσει νέους τρόπους δημιουργίας και παρουσίασης του έργου της πέρα από τα αναμενόμενα. Καθώς βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα, το τέλος της οποίας κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, μετατρέπουμε την αναγκαστική απουσία από την παραγωγή της βασικής καλλιτεχνικής μας δραστηριότητας σε μια νέα δημιουργικότητα έξω από νόρμες και στεγανά. Το 1ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΞΟΔΟΣ: ΑΝΟΙΞΗ έχει στόχοΟ Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣσημειώνει: «Η φετινή άνοιξη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει ο πλανήτης, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ανεκπλήρωτη άνοιξη, την οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε κοντά στη φύση. Με στόχο να αποκαταστήσει τη βίαιη διατάραξη αυτής της σχέσης, το Φεστιβάλ, μέσω των ιαματικών ιδιοτήτων της μουσικής και της τέχνης γενικότερα, θα γίνει η έξοδός μας στην άνοιξη της φύσης. Η ελπίδα για τη νέα εποχή που θα διαδεχθεί την πανδημία μοιάζει με την προσμονή της άνοιξης. Λίγο πριν κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στον νέο κόσμο που μας περιμένει εκεί έξω, οι δημιουργίες του Φεστιβάλ μάς καλούν να αναστοχαστούμε, να επανεκτιμήσουμε τα ουσιώδη και να αφήσουμε τα περιττά στον παλιό κόσμο. Φέτος η φύση άνθισε με τον πιο οργιώδη τρόπο λόγω της απουσίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της μείωσης της ανθρώπινης παρέμβασης πάνω στον πλανήτη. Αυτό μας δίνει ένα μάθημα που πρέπει να λάβουμε για το αύριο και τη νέα εποχή που ξεκινά. Το Φεστιβάλ αυτό ας χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου και ας μη χρειαστεί μια ακόμα ανθρώπινη θυσία για να εξευμενίσουμε τον θεό της άνοιξης».Τα σπουδαία πιανιστικά του Μπαχ, του Σούμπερτ, του Τσαϊκόφσκι, η 5η Σονάτα της «Άνοιξης» του Μπετόβεν, τα τραγούδια και οι άριες των Πουλένκ, Μασνέ, Μασκάνι, η Ιεροτελεστία της άνοιξης του Στραβίνσκι, οι μεταγραφές έργων του Μπαχ για κρουστά, η «Άνοιξη» από τις Τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, τα Δωδεκανησιακά τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη, η Άνοιξη στα Απαλάχια του Κόπλαντ, η Συνέλευση των ζώων του Γιώργου Κουρουπού σε λιμπρέτο του Περικλή Κοροβέση, καθώς επίσης η opera povera και η operetta povera, είναι μερικά από τα highlights που θα δούμε στις βίντεο-παραστάσεις του Φεστιβάλ από καλλιτέχνες της ΕΛΣ και όχι μόνο, σε χώρους απρόσμενους, με concept μη αναμενόμενα, με αιχμηρή ματιά, χωρίς συντηρητισμούς, παρωπίδες και στεγανά.Στο Φεστιβάλ θα απολαύσουμε, μεταξύ άλλων, τις ερμηνείες και δημιουργίες των πρωταγωνιστών της ΕΛΣ Τσέλιας Κοστέα, Τάση Χριστογιαννόπουλου, Βασιλικής Καραγιάννη, Χάρη Ανδριανού, Χρύσας Μαλιαμάνη, Πέτρου Μαγουλά, Γιάννη Χριστόπουλου, Δημήτρη Πακσόγλου, Ιρένας Αθανασίου, Ελένης Βουδουράκη, των πιανιστών Θοδωρή Τζοβανάκη, Τίτου Γουβέλη, Νίκου Βασιλείου, Σοφίας Ταμβακοπούλου, της Μαρίνας Σάττι και των chórεs, της Παιδικής Χορωδίας της ΕΛΣ, του Μπαλέτου της ΕΛΣ σε χορογραφία Δάφνι Κόκκινου, της ηθοποιού και χορεύτριας Έλενας Τοπαλίδου, της animator Ειρήνης Βιανέλλη, των σολίστ Μιχάλη Κολοκοτρώνη, Ζαχαρία Ταρπάγκου, Παναγιώτη Σιωρά, Άγγελου Σιωρά, Παναγιώτη Ζιάβρα, του ντουέτου κρουστών Behind Bars, των μουσικών της Ορχήστρας της ΕΛΣ, και των αρχιμουσικών Ηλία Βουδούρη και Στάθη Σούλη.Μοναχικές μικρογραφίες της άνοιξηςΠιάνο Θοδωρής ΤζοβανάκηςΈργα Τσαϊκόφσκι, Σούμπερτ / Λιστ, Κουμεντάκη, ΜπαχΑφήγηση Γιώργος ΚουμεντάκηςΈνα πρόγραμμα με οκτώ ευαίσθητες μικρογραφίες για πιάνο διαμόρφωσε ο γνωστός πιανίστας Θοδωρής Τζοβανάκης. Περιλαμβάνει ένα από τα 24 κομμάτια του Παιδικού άλμπουμ το οποίο συνέθεσε ο Τσαϊκόφσκι κατά το πρότυπο ανάλογων έργων του Σούμαν, δύο τραγούδια του Σούμπερτ σε μεταγραφές του Λιστ από τους κύκλους Η ωραία μυλωνού και Το χειμωνιάτικο ταξίδι αντίστοιχα, τα «Τρία βότανα της Μεσογείου» από το έργο Μεσόγειος έρημος του Γιώργου Κουμεντάκη και τη διασημότατη «Άρια στη χορδή του σολ», όπως λέγεται ευρέως η μεταγραφή του β΄ μέρους από την 3η Σουίτα σε ρε μείζονα BWV 1068 του Μπαχ.Στην άδεια σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος ο Θοδωρής Τζοβανάκης ερμηνεύει τις μοναχικές μικρογραφίες της άνοιξης, καθώς η κάμερα διασχίζει τους άδειους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. «Αυτό το κενό θα το γεμίσουμε από την αρχή. Βήμα βήμα, νότα νότα, φράση φράση, με την καρδιά και το μυαλό μας, με μουσική. Πολλή μουσική. Ανθισμένη. Μια έξοδος στην άνοιξη, μια έξοδος στη ζωή, μαζί», αναφέρει ο Γιώργος Κουμεντάκης.> Διάρκεια βίντεο: 25 λεπτά> Υπότιτλοι: ελληνικά, αγγλικάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 19/6Σονάτα για βιολί και πιάνο αρ. 5 σε φα μείζονα, έργο 24 «της Άνοιξης»του Λούντβιχ βαν ΜπετόβενΒιολί Μιχάλης Κολοκοτρώνης, πιάνο Τίτος ΓουβέληςΜια από τις διασημότερες Σονάτες για βιολί του Μπετόβεν, η 5η, απέκτησε την προσωνυμία «της Άνοιξης» μετά τον θάνατο του συνθέτη. Ο περιγραφικός τίτλος δόθηκε από τους εκδότες, καθώς το εξωστρεφές έργο αναδίδει ανοιξιάτικη διάθεση και τη χαρά της ζωής μέσα από τον μελωδικό του πλούτο. Με το έργο δεν γίνεται μονάχα αναφορά στην άνοιξη, αλλά τιμώνται επίσης τα 250 χρόνια από τη γέννηση του εμβληματικού συνθέτη.Ο Μιχάλης Κολοκοτρώνης, Κορυφαίος στα Β΄ Βιολιά της Ορχήστρας της ΕΛΣ, συναντά τον διακεκριμένο πιανίστα Τίτο Γουβέλη στον μυστηριώδη κόσμο των παρασκηνίων της ΕΛΣ, καθώς οι εικόνες από την άνοιξη στην πόλη συνδιαλέγονται με τους ήχους της άνοιξης του Μπετόβεν.> Διάρκεια βίντεο: 23 λεπτάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 28/5Η ιεροτελεστία της άνοιξης του Ίγκορ ΣτραβίνσκιΜετάδοση της παράστασης του Μπαλέτου της ΕΛΣΧορογραφία Δάφνις ΚόκκινοςΣκηνικά Δάφνις Κόκκινος, Αΐντα Βαϊνιέρι / Κοστούμια Δώρα Στυλίδου / Φωτισμοί Χρήστος ΤζιόγκαςΠιάνο Στέφανος Νάσος, Απόστολος ΠαληόςΜε τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣΈνα από τα σημαντικότερα μπαλέτα στην ιστορία του χορού, η Ιεροτελεστία της άνοιξης του Ίγκορ Στραβίνσκι πρωτοπαρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου 1913 στο παρισινό Θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων από τα Ρωσικά Μπαλέτα του Ντιάγκιλεφ σε χορογραφία Βάσλαφ Νιζίνσκι και σκηνικά και κοστούμια του Νικολάι Ρέριχ. Οι νέοι ήχοι του Στραβίνσκι ήχησαν ιδιαίτερα επιθετικοί στα αυτιά του συντηρητικού κοινού της εποχής, επηρέασαν όμως βαθύτατα τους συνθέτες της εποχής.O σπουδαίος Έλληνας χορευτής της Πίνας Μπάους Δάφνις Κόκκινος συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το Μπαλέτο της ΕΛΣ και χορογράφησε, επίσης για πρώτη φορά, την Ιεροτελεστία της άνοιξης, ένα από τα έργα που συνδέθηκαν μοναδικά με την Πίνα Μπάους. Η χορογραφία παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2019 σε παγκόσμια πρώτη από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο της παραγωγής Από τη Ρωσία με αγάπη. Ο Κόκκινος οδήγησε το Μπαλέτο της ΕΛΣ σε μια εσωτερική ερμηνεία υψηλής έντασης και έφερε στη σκηνή στοιχεία της χορογραφικής γλώσσας της Πίνας Μπάους μαζί με μια ολοκαίνουρια δική του γραφή πλημμυρισμένη από ευαισθησία.> Διάρκεια βίντεο: 38 λεπτάΜαγνητοσκοπήθηκε στις 10 Απριλίου 2019 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 23/6Τον υπέροχο μήνα ΜάηΡεσιτάλ Τσέλιας ΚοστέαΠιάνο Σοφία ΤαμβακοπούλουΈργα Σούμπερτ, Σπάθη, Πουλένκ, Μασνέ, ΜασκάνιΗ διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τσέλια Κοστέα παρουσιάζει ένα ανοιξιάτικο ρεσιτάλ με διάσημες άριες και τραγούδια από το ρεπερτόριό της, με συνοδεία στο πιάνο τη Σοφία Ταμβακοπούλου. Από το τραγούδι του Σούμπερτ «Τον υπέροχο μήνα Μάη» ως το «Δεν μ’ αγαπάς» του Θεόδωρου Σπάθη, το πρόγραμμά της περιλαμβάνει εξίσου τα «Μονοπάτια του έρωτα» του Φρανσίς Πουλένκ, τη νοσταλγική «Ελεγεία» του Μασνέ αλλά και την άρια «Είναι λίγα λουλούδια» από τη γοητευτική όπερα «Ο φίλος Φριτς» του Πιέτρο Μασκάνι.> Διάρκεια βίντεο: 16 λεπτάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 25/6Για μιαν άνοιξη χωρίς περιορισμούςΝτουέτο κρουστών Behind BarsΜεταγραφές έργων ΜπαχΤο ντουέτο κρουστών Behind Bars δημιουργήθηκε το 2018 μέσα από τη συνεργασία των μελών της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Παναγιώτη Ζιάβρα και Μαρίνου Τρανουδάκη, με σκοπό την ανάδειξη ενός ήδη υπάρχοντος πλούσιου ρεπερτορίου για δύο κρουστά αλλά και την παρουσίαση νέων έργων ειδικά γραμμένων για τους συγκεκριμένους μουσικούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταγραφές διάσημων έργων του Μπαχ, του Ιταλικού κοντσέρτου BWV 971 και της «Άριας» στην οποία στηρίζονται οι Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ BWV 988. Οι δύο μουσικοί επέλεξαν τα έργα αυτά καθώς τους θυμίζουν μιαν άνοιξη χωρίς περιορισμούς, ταυτόχρονα όμως επειδή μέσα από τη χαρμολύπη της μουσικής γίνεται αναφορά στο δράμα που ζει ο πλανήτης από την υγειονομική κρίση του κορονοϊού.Στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με θέα την αγορά του ΚΠΙΣΝ τοποθετήθηκαν τρεις μαρίμπες. Σε αντίστιξη με τις εικόνες της άδειας Αθήνας που φέρνουν στον νου τις μέρες του περιορισμού, οι μαγευτικοί ήχοι των κρουστών μας προϊδεάζουν για την έξοδο σε μια άνοιξη χωρίς περιορισμούς.> Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 27/6Το πέρασμα στην άνοιξηΦλάουτο Ζαχαρίας Ταρπάγκος, Κλαρινέτο Παναγιώτης Σιωράς, Κόρνο Άγγελος Σιωράς, Μαρίμπα Παναγιώτης Ζιάβρας – Ορχήστρα ΕΛΣΈργα Μπαχ, Βιβάλντι / Ρουσσώ, Βίλντγκανς, Ντότρεϋ, ΛόουρυΤο Πέρασμα στην άνοιξη είναι μια μουσική παράσταση που έχουν στήσει τέσσερις μουσικοί της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: ο φλαουτίστας Ζαχαρίας Ταρπάγκος, ο κλαρινετίστας Παναγιώτης Σιωράς, ο κορνίστας Άγγελος Σιωράς και ο κρουστός Παναγιώτης Ζιάβρας. Η αναγέννηση που εμπεριέχεται στην ιεροτελεστία της άνοιξης, η πορεία από την εσωτερικότητα του χειμώνα στη χαρά της δημιουργίας, η αναδημιουργία και η πολυποικιλότητα της άνοιξης είναι οι θεματικές πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η δραματουργία της παράστασης. Καθώς το πέρασμα από το θείο Πάθος στην Ανάσταση συμβολίζει το πέρασμα από τον χειμώνα στην άνοιξη, το πέρασμα από την ιδιαίτερη συνθήκη του εγκλεισμού οδηγεί στην αναγέννηση της επαφής των μουσικών μεταξύ τους και των μουσικών με το κοινό. Η παράσταση στηρίζεται στην καντάτα "Σε καλώ, Κύριε Ιησού Χριστέ" BWV 177 και στο κοράλ "Άσε με να Σε υμνήσω, Γιαχβέ" BWV 299 του Ι.Σ.Μπαχ, την «Άνοιξη» από τις Τέσσερις εποχές του Βιβάλντι σε μεταγραφή του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, του «Τρεις αυτοσχεδιασμούς» έργο 19a του Φρήντριχ Βίλντγκανς, το Τρίο «Burn3» του Νέιθαν Ντότρεϋ και τη σύνθεση «Livewire!» του Κρίστοφερ Λόουρυ.Το πέρασμα από τους χώρους με τις πολύπλοκες μηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΛΣ στην κορυφή του πύργου της σκηνής, στα εργαστήρια κατασκευής των κοστουμιών, συνδιαλέγεται με τη δραματουργία των μουσικών αριστουργημάτων.> Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 29/6Οκτώ δωδεκανησιακά τραγούδια του Γιάννη ΚωνσταντινίδηΜαρίνα Σάττι & chórεsConcept Μαρίνα ΣάττιΜουσική διδασκαλία – Διεύθυνση Ειρήνη ΠατσέαΚινησιολογία Μαρκέλλα ΜανωλιάδηΕνορχηστρωτική προσαρμογή Γιάννης ΜπελώνηςΟ Γιάννης Κωνσταντινίδης αφιέρωσε σημαντικό μέρος του συνθετικού του έργου στην εναρμόνιση και επεξεργασία δημοτικών τραγουδιών, τα οποία αγάπησε και μελέτησε βαθιά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η συλλογή με τα Οκτώ δωδεκανησιακά τραγούδια, που περιλαμβάνουν τραγούδια από τη Ρόδο, το Καστελλόριζο, την Τήλο, την Κάρπαθο, την Κω και την Κάλυμνο, από το «Ξύπνημα του γαμπρού» και το «Τραγούδι του γάμου» ως την «Ερήνη» και τα «Βοτσικάτα». Για τη Μαρίνα Σάττι και το σύνολο chórεs τα προσάρμοσε ο Γιάννης Μπελώνης.H Μαρίνα Σάττι και οι chórεs ακολουθούν την τάση της εποχής του κορονοϊού, χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες, ηχογραφούν, κάνουν πρόβες, βιντεοσκοπούνται μία μία και δημιουργούν μια μοναδικά χορογραφημένη βίντεο-παράσταση, πάνω στο έργο του Κωνσταντινίδη, που είναι λουσμένο από το φως του ελληνικού καλοκαιριού. Η Μαρίνα Σάττι αναφέρει: «Η επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε μια μοντέρνα σύνθεση εμπνευσμένη από τις φόρμες των παραδοσιακών τραγουδιών, τις χορογραφίες και τα τοπία των Δωδεκανήσων».> Διάρκεια βίντεο: 16 λεπτάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 30/6Opera poveraΜουσική διεύθυνση Ηλίας ΒουδούρηςΣκηνοθεσία Αλέξανδρος ΕυκλείδηςΕνορχηστρωτική προσαρμογή Γιάννης ΜπελώνηςΕπιμέλεια σκηνικών, κοστουμιών Αλεξία ΘεοδωράκηΣολίστ Χάρης Ανδριανός, Βασιλική Καραγιάννη, Πέτρος Μαγουλάς, Χρύσα Μαλιαμάνη, Γιάννης Χριστόπουλος6μελές σύνολο Ορχήστρας ΕΛΣ: βιολί Αλέξης Θεοφυλάκτου, βιολοντσέλο Νίκος Καβάκος, βιόλα Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος, φλάουτο Θοδωρής Μαυρομμάτης, κλαρινέτο Γιάννης Καραγιαννίδης, φαγκότο Δημήτρης Ντακοβάνος, κόρνο Χρήστος ΚαλούδηςΤο κίνημα της arte povera υπενθύμισε την ταπεινή προέλευση των υλικών της τέχνης και υπογράμμισε έννοιες όπως η επανάχρηση υλικών και η επανανοηματοδότησή τους εκτός του αρχικού τους συγκείμενου. Μάλλον παίζοντας με την αναφορά στο σπουδαίο αυτό κίνημα (και λιγότερο σοβαρολογώντας για τη δυνατότητα εφαρμογής του σε μια κατεξοχήν «πλούσια» τέχνη όπως η όπερα) προσπαθούμε να επινοήσουμε τρόπους για να ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας με το κοινό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.Το Opera povera είναι μια βίντεο-παράσταση που παίζει με τη διαρκώς παρούσα στον κόσμο της όπερας φαντασίωση μιας ιδεώδους και αμετάβλητης κλασικής φόρμας παράστασης. Η τέχνη της όπερας είναι, άλλωστε, ένας υπέροχος αναχρονισμός και τη διάστασή της αυτή υπογραμμίζουμε επιστρέφοντας όχι μόνο σε κοστούμια και σκηνικά παλιών παραστάσεων της ΕΛΣ, αλλά και στα μεταφρασμένα στα ελληνικά κείμενα των πρώτων δεκαετιών λειτουργίας του οργανισμού. Κομμάτια της μνήμης περασμένων παραστάσεων ανασυντίθενται για μια ακόμη φορά, για να αποδομηθούν και πάλι και να γυρίσουν στην ανυπαρξία της αποθήκευσης.Από τον Κουρέα της Σεβίλλης έως τον Μαγικό αυλό και από τη Λουτσία ντι Λαμμερμούρ έως τον Ριγολέττο, η Opera povera παρουσιάζει την αλώβητη από κάθε ιό τέχνη της όπερας, με λίγα μέσα, μεγάλες αποστάσεις και old fashion σκηνικές προσεγγίσεις.> Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτά> Υπότιτλοι: ελληνικά, αγγλικάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 2/7Άνοιξη στα Απαλάχια – Άαρον ΚόπλαντΜουσική διεύθυνση Στάθης ΣούληςΒιολιά Α΄ Αλέξης Θεοφυλάκτου (Εξάρχων), Χαράλαμπος Καρασαββίδης, Βιολιά Β΄ Αργυρώ Σειρά (Κορυφαία Α΄), Ντόριαν Ιντρίζι, Βιόλες Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος (Κορυφαίος Α΄), Μαρίνα Σταλιμέρου, Βιολοντσέλα Νικόλας Πρεβεζιάνος (Κορυφαίος Α΄), Μαριλένα Βάσσου, Κοντραμπάσο Χρήστος Κομισόπουλος (Κορυφαίος Α΄), Φλάουτο Νίκος Νικόπουλος (Κορυφαίος Α΄), Κλαρινέτο Γιάννης Καραγιαννίδης (Κορυφαίος Α΄), Φαγκότο Γιώργος Φαρούγγιας (Κορυφαίος Α΄), Πιάνο Φρίξος Μόρτζος – Μουσικοί Ορχήστρας ΕΛΣΣόλο αναφορά στη Μάρθα Γκράχαμ Έλενα ΤοπαλίδουΈνα από τα διασημότερα έργα του Αμερικανού συνθέτη Άαρον Κόπλαντ, η Άνοιξη στα Απαλάχια για ορχήστρα δωματίου δεκατριών οργάνων, γράφτηκε μετά από παραγγελία της διάσημης χορογράφου Μάρθας Γκράχαμ και του Ιδρύματος Κούλιτζ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ουάσινγκτον στις 30 Οκτωβρίου 1944 με την ίδια την Γκράχαμ στον κεντρικό ρόλο, σε μια παράσταση με σκηνικό του διάσημου Ιαπωνoαμερικάνου γλύπτη και αρχιτέκτονα Ισάμου Νογκούτσι. Το 1945 ο συνθέτης δημιούργησε από το μπαλέτο μια συμπυκνωμένη Σουίτα για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και μια δεύτερη για το αρχικό σύνολο δεκατριών οργάνων, οι οποίες έκτοτε παρουσιάζονται αυτόνομα σε προγράμματα συναυλιών. Για το έργο αυτό ο Κόπλαντ τιμήθηκε το 1945 με το Βραβείο Πούλιτζερ για τη μουσική αλλά και με το Βραβείο του Κύκλου Κριτικών της Νέας Υόρκης.Οι δεκατρείς μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΛΣ ερμηνεύουν το έργο στη μεγάλη Αίθουσα Δοκιμών της Ορχήστρας στο ΚΠΙΣΝ, τηρώντας τις αποστάσεις των δύο μέτρων, ενώ το σπαρακτικό σόλο της σπουδαίας μορφής του ελληνικού χορού Έλενας Τοπαλίδου σε ένα αθηναϊκό δάσος είναι ένας μικρός φόρος τιμής στην εμβληματική Μάρθα Γκράχαμ, χάρη στην οποία δημιουργήθηκε το κορυφαίο έργο του Κόπλαντ. 76 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη, η Άνοιξη στα Απαλάχια εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να σηματοδοτεί τη μεγάλη απλότητα και αμεσότητα της μουσικής, αλλά και τη διαχρονική δύναμη του σύγχρονου χορού.> Διάρκεια βίντεο: 24 λεπτάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 4/7Operetta poveraΜουσική διεύθυνση Ηλίας ΒουδούρηςΣκηνοθεσία Αλέξανδρος ΕυκλείδηςΕνορχηστρωτική προσαρμογή Γιάννης ΜπελώνηςΕπιμέλεια σκηνικών, κοστουμιών Αλεξία ΘεοδωράκηΣολίστ Ιρένα Αθανασίου, Χάρης Ανδριανός, Ελένη Βουδουράκη, Χρύσα Μαλιαμάνη, Δημήτρης Πακσόγλου7μελές σύνολο Ορχήστρας ΕΛΣ: βιολί Αλέξης Θεοφυλάκτου, βιολοντσέλο Νίκος Καβάκος, βιόλα Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος, φλάουτο Θοδωρής Μαυρομμάτης, κλαρινέτο Γιάννης Καραγιαννίδης, τρομπόνι Σταύρος Κλαβανίδης, πιάνο Δόμνα ΧάλαρηΗ βίντεο-παράσταση Operetta povera χρησιμοποιεί μια λογική δόμησης και αποδόμησης ενός εικονογραφικού πλαισίου για αγαπημένα αποσπάσματα του είδους για να τονίσει τον σουρεαλιστικό και υπονομευτικό κόσμο που βρίσκεται πίσω από την κρούστα στερεοτυπικής ομορφιάς και βολικής νοσταλγίας με τις οποίες έχουμε μάθει να διαβάζουμε τις οπερέτες.Άριες και ντουέτα από ελληνικές και βιεννέζικες οπερέτες όπως οι Θέλω να δω τον Πάπα!, Η κόρη της καταιγίδος, Ο βαφτιστικός, Πικ-νικ, Η εύθυμη χήρα, Οι Απάχηδες των Αθηνών παρουσιάζονται στη μορφή της operetta povera, με λίγα μέσα, επανάχρηση υλικών σε διαφορετικό πλαίσιο, με κοστούμια και σκηνικά παλαιών παραστάσεων της ΕΛΣ με μια σουρεαλιστική ματιά.> Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτά> Υπότιτλοι: ελληνικά, αγγλικάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 6/7Η συνέλευση των ζώων – Γιώργος ΚουρουπόςΛιμπρέτο Περικλής ΚοροβέσηςΣολίστ Τάσης ΧριστογιαννόπουλοςΠιάνο Νίκος ΒασιλείουAnimation Ειρήνη ΒιανέλληΤο μουσικό παραμύθι Η συνέλευση των ζώων σε μουσική Γιώργου Κουρουπού και στίχους του Περικλή Κοροβέση ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, με συνοδεία στο πιάνο τον Νίκο Βασιλείου. Τα ζώα αναζητούν εναγωνίως έναν νέο αρχηγό. Τον δημιουργούν τα ίδια και, καθώς όλα τους θέλουν να τα εκφράζει, καθένα προσφέρει σε αυτόν ως δώρο κάποιο από τα χαρακτηριστικά του. Όμως το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από αυτό που φαντάζονταν. Δημιουργούν τον άνθρωπο και το μετανιώνουν πολύ γρήγορα.Η συνέλευση των ζώων αποτελεί μια σπουδαία στιγμή στη συνθετική πορεία του Γιώργου Κουρουπού, καθώς πρόκειται για ένα έργο υψηλών απαιτήσεων, με μοναδικές μελωδίες, αναφορές στον Ντεμπυσσύ και μια σπάνια μελοποίηση του ιδιαιτέρως αγαπητού παιδικού βιβλίου του Περικλή Κοροβέση, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για ένα ευφυές παραμύθι που μιλάει σε μικρούς και μεγάλους με έναν σχεδόν πολιτικό τρόπο για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και της ανθρώπινης φύσης.Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος δίνει μια εντελώς νέα δική του ερμηνεία στο έργο, με μεγάλη θεατρικότητα και σπουδαία άρθρωση του λόγου. Με στόχο να απευθυνθεί με ουσιαστικό τρόπο στα παιδιά της εποχής μας, η ΕΛΣ ανέθεσε στην Ειρήνη Βιανέλλη να δημιουργήσει εξαρχής ένα νέο animation για το έργο αυτό, μετά την εξαιρετική της δουλειά στο Αηδόνι του αυτοκράτορα.> Διάρκεια βίντεο: 24 λεπτά> Υπότιτλοι: ελληνικά, αγγλικάΜετάδοση: www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr, YouTube ΕΛΣ, Facebook ΕΛΣ, Facebook ΥΠΠΟΑΤο βίντεο θα παραμείνει online στις σελίδες της ΕΛΣ & του ΥΠΠΟΑ στο FB & το YouTube έως 8/7Πότε θα ’ρθει, πότε θα ’ρθει το καλοκαίριΠαιδική Χορωδία ΕΛΣΔιεύθυνση Παιδικής Χορωδίας ΕΛΣ Κωνσταντίνα ΠιτσιάκουΈνα πρόγραμμα που ξεκινά με το παραδοσιακό «Μενεξέδες και ζουμπούλια», περνά από το έντεχνο ελληνικό τραγούδι («Μια Παναγιά» των Χατζιδάκι / Γκάτσου) και φτάνει ως τον Σούμπερτ («Ευτυχία») και τον Μπετόβεν («Στη χαρά») προτείνει η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής της, υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου.Πάνω από 60 παιδιά της Παιδικής Χορωδίας ερμηνεύουν και ηχογραφούν από τα σπίτια τους τα τραγούδια της συναυλίας με την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου. Με τη βοήθεια των κινητών τηλεφώνων, των τάμπλετ, των υπολογιστών, η online συναυλία με τις φωνές των παιδιών θα προσφέρει μια αναγκαία νότα αισιοδοξίας και μια μελωδική έξοδο από την άνοιξη στο καλοκαίρι.> Διάρκεια βίντεο: 17 λεπτά.