Swan by Kontiki: Το πλωτό εστιατόριο που αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Ρόδου
Swan by Kontiki: Το πλωτό εστιατόριο που αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Ρόδου
Στο λιμάνι του Μανδρακίου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου της Ρόδου, βρίσκεται αγκυροβολημένο το Swan by Kontiki
Ένα πλωτό εστιατόριο που δεν ήρθε απλώς για να μείνει, αλλά για να ανασυντάξει τον χάρτη της ροδίτικης γαστρονομίας. Και μέχρι στιγμής, το στοίχημα κερδίζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα