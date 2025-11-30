Swan by Kontiki: Το πλωτό εστιατόριο που αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Ρόδου
CANTINA
Swan by Kontiki

Swan by Kontiki: Το πλωτό εστιατόριο που αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Ρόδου

Στο λιμάνι του Μανδρακίου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου της Ρόδου, βρίσκεται αγκυροβολημένο το Swan by Kontiki

Swan by Kontiki: Το πλωτό εστιατόριο που αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Ρόδου
Ένα πλωτό εστιατόριο που δεν ήρθε απλώς για να μείνει, αλλά για να ανασυντάξει τον χάρτη της ροδίτικης γαστρονομίας. Και μέχρι στιγμής, το στοίχημα κερδίζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης