Παύλος Γερουλάνος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διορθωθεί, η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια
«Τα συνέδρια δεν μπορούν να λύσουν το θηριώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που είναι η ερήμωση της περιφέρειας»

Ο ίδιος σημείωσε ότι «ολόκληρες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ερημώνουν επειδή οι κάτοικοι δεν νιώθουν ότι έχουν προοπτική». Ακόμα και στις περιοχές όπου γίνονται επενδύσεις, όπως στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, «επειδή δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός, κατέβηκε όλος ο Βόρειος Έβρος στην Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα να ερημώσει ο Βόρειος Έβρος και να πωλούνται σπίτια Ελλήνων με 10-15 χιλιάδες ευρώ σε ξένους»

