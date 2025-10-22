Δημήτρης Πτωχός: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχείριση του νερού»
Δημήτρης Πτωχός: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχείριση του νερού»

Ο Δημήτρης Πτωχός, στο Cantina Academy, στο πλαίσιο του 3ου Cantina Academy, στην Καλαμάτα

Δημήτρης Πτωχός: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχείριση του νερού»
Ο κ. Πτωχός εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη φιλοξενία του Cantina Academy στην Καλαμάτα, τονίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης για τη συζήτηση κρίσιμων θεμάτων όπως η διατροφή, η διαχείριση υδάτων και γης, η τεχνολογία και η κλιματική κρίση.

