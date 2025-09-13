Η γαστρονομία της Κέρκυρας: Ένα ταξίδι γεύσεων με βενετσιάνικες ρίζες

Η Κέρκυρα, γνωστή ως το «πράσινο νησί» του Ιονίου, φημίζεται για τα γραφικά σοκάκια της, τα επιβλητικά βενετσιάνικα κάστρα και τη φυσική της ομορφιά. Πέρα όμως από την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τα τοπία, το νησί διατηρεί έναν ακόμη πολύτιμο θησαυρό: την ξεχωριστή γαστρονομική του παράδοση.Η κερκυραϊκή κουζίνα αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό ελληνικών, βενετσιάνικων και γαλλικών επιρροών – προϊόν της πολύπλοκης ιστορίας του νησιού. Για σχεδόν τέσσερις αιώνες (1386-1797), η Κέρκυρα βρισκόταν υπό βενετσιάνικη κυριαρχία, γεγονός που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στη μαγειρική παράδοση.