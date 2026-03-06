Δημήτρης Οικονόμου: «O Σάντσεθ έκανε... κωλοτούμπα και δεν είναι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου» (vid)
Δημήτρης Οικονόμου: «O Σάντσεθ έκανε... κωλοτούμπα και δεν είναι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου» (vid)
Η στάση του Πέδρο Σάντσεθ για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Δημήτρη Οικονόμου να μιλά για «κωλοτούμπα»
Πολύς ντόρος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα μετά την απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ να εναντιωθεί στην αμερικανοϊσραηλινή παρέμβαση στο Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός πρωθυπουργός αρνήθηκε στην Ουάσινγκτον την χρησιμοποίηση των στρατιωτικών της βάσεων πρόκειται για βάσεις που χρησιμοποιούνται από κοινού από τις ΗΠΑ και την Ισπανία, αλλά βρίσκονται υπό την κυριαρχία της Ισπανίας) για να πλήξει το Ιράν και παράλληλα αγνόησε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή εμπορικού εμπάργκο στη χώρα του.
«Η θέση της Ισπανίας είναι η ίδια όπως στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Οχι στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου που μας προστατεύει όλους. Οχι στην επίλυση συγκρούσεων με βόμβες. Η ισπανική θέση συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: όχι στον πόλεμο», ανέφερε εμφατικά στο διάγγελμά του. Η κίνησή του αυτή οδήγησε στην απόσυρση των αμερικανικών αεροσκαφών από τις βάσεις και χαιρετήθηκε τόσο από διάφορους ευρωπαίους αξιωματούχους όσο και από μεγάλη μερίδα πολιτών της Ένωσης.
