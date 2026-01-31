Σε αναμονή ο Τσιμίκας για επιστροφή Άνφιλντ: Ο Ρόμπερτσον «φρενάρει» τις εξελίξεις στη Λίβερπουλ

Οι «Reds» δαπάνησαν σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η εικόνα τους στο γήπεδο δεν δικαιώνει προς το παρόν τις προσδοκίες. Βρίσκονται στην 6η θέση της Premier League, 14 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, δείχνοντας να έχουν χάσει την αυτοματοποιημένη και αποτελεσματική λειτουργία της περσινής χρονιάς.Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του Κώστα Τσιμίκα επανέρχεται στο προσκήνιο. Όπως αναφέρει το ιταλικό ρεπορτάζ, η αποτυχημένη μετακίνηση του Άντι Ρόμπερτσον στην Τότεναμ έφερε προσωρινά στο επίκεντρο τον Έλληνα διεθνή μπακ. Ο Σκωτσέζος είχε αποδεχθεί την πρόταση των Λονδρέζων και η Λίβερπουλ είχε ήδη έτοιμη τη λύση της επιστροφής του Τσιμίκα από τον δανεισμό του στη Ρόμα. Τελικά, όμως, οι «Reds» αποφάσισαν να κρατήσουν τον Ρόμπερτσον έως τη λήξη του συμβολαίου του τον Ιούνιο, αφήνοντας τον Τσιμίκα να παραμείνει εκτός των άμεσων πλάνων επανένταξης.Η εξέλιξη αυτή καθιστά το μέλλον του Έλληνα αμυντικού ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία του Ρόμπερτσον και του Κέρκεζ περιορίζει τον αγωνιστικό του χώρο στο ρόστερ. Σύμφωνα με το tuttomercatoweb.com, η υπόθεση δείχνει πως η Λίβερπουλ συνεχίζει να «ανακατεύει την τράπουλα» σε μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και συνεχείς αναπροσαρμογές.Την ίδια ώρα, η αποχώρηση του Κέρτις Τζόουνς προς την Ίντερ βρίσκεται προ των πυλών, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές στο ρόστερ είναι ευρύτερες και όχι περιορισμένες σε μία μόνο γραμμή. Ωστόσο, για το ελληνικό ενδιαφέρον, το βλέμμα στρέφεται κυρίως στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος φαίνεται να παραμένει σε καθεστώς αναμονής, με το μέλλον του να εξαρτάται άμεσα από τις τελικές αποφάσεις της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου της Λίβερπουλ.