UFO μετέδωσε κρυφά μηνύματα στο μυαλό ενός Αμερικανού στρατιώτη: Προειδοποίηση από το μέλλον;
Ένα UFO μετέδωσε κρυφά μηνύματα απευθείας στο μυαλό ενός Αμερικανού στρατιώτη και αυτά αποκαλύπτουν μια μυστηριώδη προειδοποίηση από το μέλλον
Ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά με UFO στην ιστορία, το συμβάν του Rendlesham Forest, έρχεται ξανά στο προσκήνιο έπειτα από ισχυρισμούς ότι ένας λοχίας του Αμερικανικού Στρατού έλαβε κρυφά δυαδικά μηνύματα που συνδέονται με το γεγονός.
Ο λοχίας Jim Penniston υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι εκτέθηκε σε έναν παράξενο κώδικα, αφού ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα προσγειωμένο σκάφος κατά τη διάρκεια του περιστατικού Rendlesham το 1980 στην Αγγλία.
