Δηλαδή κάπου ώπα: Influencer πλήρωσε 4.600 ευρώ για να κάνει τατουάζ το όνομά του στο πρόσωπο θαυμαστή
Μια συμφωνία on camera άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια του content στα social media
Μια ακόμη υπόθεση που δείχνει πόσο θολά έχουν γίνει τα όρια ανάμεσα στο viral και την πλήρη απουσία φραγμών έρχεται από τη Βρετανία. Πρωταγωνιστής ο Harrison Sullivan, γνωστός στα social media ως HSTikkyTokky, ο οποίος εμφανίστηκε σε live μετάδοση να πληρώνει θαυμαστή του για να του κάνει τατουάζ το όνομά του στο μέτωπο.
Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Kick και γρήγορα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Στο βίντεο, ο 24χρονος influencer διαπραγματεύεται με έναν νεαρό, γνωστό ως Nitboy, πριν συμφωνήσουν στο ποσό των 4.000 λιρών για το τατουάζ στο πρόσωπο.
