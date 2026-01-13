Το «Σύνδρομο της Αβάνας»: Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκάλυψε τι παράξενο του συνέβη
Το «Σύνδρομο της Αβάνας»: Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκάλυψε τι παράξενο του συνέβη

Παράξενα συμπτώματα του «Συνδρόμου της Αβάνας» αναφέρονται από πρώην αξιωματικό της CIA, καθώς η κυβέρνηση των ξεκινά έρευνα για την πάθηση

Ένας πρώην Ελληνοαμερικανός εργαζόμενος της CIA αποκάλυψε τις εξουθενωτικές επιπτώσεις του «Συνδρόμου της Αβάνας», ενός ασυνήθιστου φαινομένου που έχει αναφερθεί από χιλιάδες Αμερικανούς διπλωμάτες.

Γνωστό και ως ανώμαλο περιστατικό υγείας (Anomalous Health Incidents-AHIs), το σύνδρομο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κούβα το 2016 και μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, παρόμοια περιστατικά είχαν αναφερθεί παγκοσμίως, σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Αυστραλία και η Κολομβία, μεταξύ άλλων.

