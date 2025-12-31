Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι! (vid)
BEST OF NETWORK

Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι! (vid)

Ο γνωστός ρεπόρτερ Γιώργος Τσελίκας ξεκίνησε το πρωινό του ρεπορτάζ λέγοντας στον «αέρα» τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς

Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι! (vid)
Λένε πως αν κάνεις αυτό που αγαπάς, τότε η δουλειά σου παύει να είναι επάγγελμα και γίνεται χόμπι. Ένας τέτοιος... χομπίστας φαίνεται πως είναι ο γνωστός ρεπόρτερ Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος εδώ και μπόλικα χρόνια μάς έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες και πρωτοποριακές πρωινές εμφανίσεις στη μικρή οθόνη.

Μια τέτοια επιχείρησε σήμερα το πρωί, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα», όπου μας καλημέρισε φορώντας έναν γιορτινό σκούφο και κρατώντας στα χέρια του το παραδοσιακό «τριγωνάκι», ώστε να μας τα… ψάλλει.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης