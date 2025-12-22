Προμηθέας: Το δέντρο που έζησε 5.000 χρόνια και κόπηκε από ένα ανθρώπινο λάθος
Προμηθέας: Το δέντρο που έζησε 5.000 χρόνια και κόπηκε από ένα ανθρώπινο λάθος
Ένα επιστημονικό σφάλμα το 1964 έκοψε τη ζωή ενός πανάρχαιου πεύκου και άλλαξε για πάντα τους κανόνες προστασίας της φύσης
Το 1964, σε μια απομονωμένη πλαγιά του Wheeler Peak στη Νεβάδα των ΗΠΑ, γράφτηκε μια από τις πιο πικρές ιστορίες της επιστήμης. Ένα φαινομενικά ασήμαντο πεύκο κόπηκε στο όνομα της έρευνας, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι μπροστά του είχε έναν από τους αρχαιότερους ζωντανούς οργανισμούς που υπήρξαν ποτέ στη Γη.
Ο Προμηθέας, ένα σπάνιο πεύκο της Μεγάλης Λεκάνης, γνωστό ως bristlecone, είχε επιβιώσει σχεδόν πέντε χιλιάδες χρόνια. Είχε αντέξει παγετώνες, ξηρασίες και ακραία κλίματα, παραμένοντας όρθιος πολύ πριν εμφανιστούν οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί. Κι όμως, δεν ήταν εντυπωσιακός σε μέγεθος. Αυτή ακριβώς η απλότητά του ήταν που τον καταδίκασε...
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο Προμηθέας, ένα σπάνιο πεύκο της Μεγάλης Λεκάνης, γνωστό ως bristlecone, είχε επιβιώσει σχεδόν πέντε χιλιάδες χρόνια. Είχε αντέξει παγετώνες, ξηρασίες και ακραία κλίματα, παραμένοντας όρθιος πολύ πριν εμφανιστούν οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί. Κι όμως, δεν ήταν εντυπωσιακός σε μέγεθος. Αυτή ακριβώς η απλότητά του ήταν που τον καταδίκασε...
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα