Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη
Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη
Ο νέος «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος της Ρωσίας είναι έτοιμος να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν
Ένα νέο υπερόπλο παρουσίασε τις τελευταίες ώρες η Ρωσία. Την Κυριακή (26/10) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμή του νέου της πυρηνικού πυραύλου cruise, τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ανίκητο» και πλέον εργάζεται για την ανάπτυξη αυτού του όπλου.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτισε τη δοκιμή σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής και καλώντας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας να ξεκινήσει την προετοιμασία του πυραύλου Burevestnik για ενδεχόμενη χρήση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτισε τη δοκιμή σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής και καλώντας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας να ξεκινήσει την προετοιμασία του πυραύλου Burevestnik για ενδεχόμενη χρήση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα