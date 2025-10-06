«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

«Ένα χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα με υπόλοιπο πάνω από 500.000$ έγινε viral, προκαλώντας εντύπωση και σχόλια στο διαδίκτυο, χωρίς φυσικά να αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία του κατόχου