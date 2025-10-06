«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral
BEST OF NETWORK

«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

«Ένα χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα με υπόλοιπο πάνω από 500.000$ έγινε viral, προκαλώντας εντύπωση και σχόλια στο διαδίκτυο, χωρίς φυσικά να αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία του κατόχου

«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral
Ένα απλό χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα έγινε η τελευταία viral ιστορία στο διαδίκτυο. Ο Τσαρλς, εργαζόμενος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Palm Beach, βρήκε μια απόδειξη που κάποιος είχε ξεχάσει. Το χαρτί έδειχνε ανάληψη 200 δολαρίων - αλλά το υπόλοιπο ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή: πάνω από 527.000 δολάρια στον λογαριασμό.

Η ανακάλυψη έγινε πριν από μερικά χρόνια, αλλά πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο όταν ο Τσαρλς μοιράστηκε την ιστορία του στο Reddit. Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν σοκ, φθόνο και ειρωνικά σχόλια: «Όποιος είναι πρόθυμος να πληρώσει προμήθεια 3,50 δολαρίων είναι πραγματικά πλούσιος».

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης