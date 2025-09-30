Η νέα παγκόσμια γαστρονομική επιτυχία της Βραζιλίας: Τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια κάνει πάταγο (vid)
Η νέα παγκόσμια γαστρονομική επιτυχία της Βραζιλίας: Τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια κάνει πάταγο (vid)
Βραζιλιάνικο τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια είναι το απόλυτο έδεσμα που παράγεται μόνο στο Σάο Πάολο και έχει καταφέρει να κατακτήσει πολλά διεθνή βραβεία
Το Taiada Silvania είναι ένα μοναδικό τυρί που παρασκευάζεται από έναν και μόνο παραγωγό στον δήμο Caçapava του Σάο Πάολο, ο οποίος σκέφτηκε ότι η ανάμειξη γάλακτος με ιθαγενή μυρμήγκια θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Και έκανε πάταγο...
Η έμπνευση πίσω από το τυρί με τα μυρμήγκια
Η Camila Almeida, ιδιοκτήτρια και ιδρύτρια της Estância Silvânia, εμπνεύστηκε την ιδέα καθώς αναζητούσε τρόπους να προσελκύσει τουρίστες που ενδιαφέρονται για τα αξιοθέατα της υπαίθρου. Ήθελε κάτι που να κάνει την περιοχή της να ξεχωρίζει και θυμήθηκε ότι οι κάτοικοι της έτρωγαν από καιρό μυρμήγκια Içá ως μέρος της τοπικής κουζίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η έμπνευση πίσω από το τυρί με τα μυρμήγκια
Η Camila Almeida, ιδιοκτήτρια και ιδρύτρια της Estância Silvânia, εμπνεύστηκε την ιδέα καθώς αναζητούσε τρόπους να προσελκύσει τουρίστες που ενδιαφέρονται για τα αξιοθέατα της υπαίθρου. Ήθελε κάτι που να κάνει την περιοχή της να ξεχωρίζει και θυμήθηκε ότι οι κάτοικοι της έτρωγαν από καιρό μυρμήγκια Içá ως μέρος της τοπικής κουζίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα