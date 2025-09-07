Ζευγάρι 76 και 81 ετών έχτισε νέο σπίτι: «Μας πέρασαν για τρελούς»
Στη Βελγική πόλη Στίνοκερζιλ, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων... τόλμησε να χτίσει από την αρχή το δικό του ξύλινο, ενεργειακά αυτόνομο σπίτι
Στο Στίνοκερζιλ του Βελγίου, η Βέρα, 76 ετών, και ο Μάρνιξ, 81 ετών, πήραν μια απόφαση που προκάλεσε έκπληξη και... χαμόγελα δυσπιστίας ακόμη και στην οικογένειά τους.
Αντί να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο διαμέρισμα, όπως συνηθίζουν πολλοί στην ηλικία τους, αποφάσισαν να γκρεμίσουν το παλιό τους σπίτι και να χτίσουν από την αρχή ένα καινούργιο, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας.
