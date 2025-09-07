ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία στον Κηφισό και σε κεντρικές λεωφόρους, καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Ζευγάρι 76 και 81 ετών έχτισε νέο σπίτι: «Μας πέρασαν για τρελούς»
BEST OF NETWORK

Ζευγάρι 76 και 81 ετών έχτισε νέο σπίτι: «Μας πέρασαν για τρελούς»

Στη Βελγική πόλη Στίνοκερζιλ, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων... τόλμησε να χτίσει από την αρχή το δικό του ξύλινο, ενεργειακά αυτόνομο σπίτι

Ζευγάρι 76 και 81 ετών έχτισε νέο σπίτι: «Μας πέρασαν για τρελούς»
Στο Στίνοκερζιλ του Βελγίου, η Βέρα, 76 ετών, και ο Μάρνιξ, 81 ετών, πήραν μια απόφαση που προκάλεσε έκπληξη και... χαμόγελα δυσπιστίας ακόμη και στην οικογένειά τους.

Αντί να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο διαμέρισμα, όπως συνηθίζουν πολλοί στην ηλικία τους, αποφάσισαν να γκρεμίσουν το παλιό τους σπίτι και να χτίσουν από την αρχή ένα καινούργιο, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης