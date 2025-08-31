Ουκρανία: «Φθηνά» drones ανατίναξαν ρωσικές γέφυρες γεμάτες νάρκες (vid)
Με φθηνά drones (UAV), κόστους μόλις 600 δολαρίων, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να καταστρέψει δύο στρατηγικές γέφυρες, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι Ρώσοι για άμυνα
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι στις 23 Αυγούστου κατέστρεψε δύο γέφυρες κοντά στα σύνορα της περιφέρειας Χάρκιβ, οι οποίες, σύμφωνα με το CNN, αποτελούσαν κρίσιμους κόμβους ανεφοδιασμού για τον ρωσικό στρατό, γι’ αυτό και ήταν βαριά παγιδευμένες με νάρκες.
Η 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι εντόπισε τα εκρηκτικά μετά από ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή: «Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα συνηθισμένο drone αναγνώρισης κάτω από τη γέφυρα, γιατί το σήμα χανόταν. Έτσι χρησιμοποιήσαμε ένα drone πρώτου προσώπου με οπτικές ίνες», εξήγησε εκπρόσωπος της μονάδας.
