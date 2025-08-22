Σωτηρία Μπέλλου: Η αρχόντισσα του ρεμπέτικου που έριξε βιτριόλι στον βασανιστή σύζυγό της

Η Σωτηρία Μπέλλου, γεννημένη σαν σήμερα το 1921 στη Χαλκίδα, έζησε μια θυελλώδη ζωή γεμάτη αγώνες, κακουχίες και πάθος για το τραγούδι, κατακτώντας τελικά τη θέση της στο πάνθεον του ρεμπέτικου