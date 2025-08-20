Μια κλωτσιά στα στερεότυπα: Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων
Μια κλωτσιά στα στερεότυπα: Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων
Η ιστορία της Kathrine Switzer είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί έμπνευση -όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την ισότητα των φύλων
Η Kathrine Switzer είναι η πρώτη γυναίκα που έτρεξε (αν)επίσημα στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1967. Επρόκειτο για μια εποχή που στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν να συμμετέχουν σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων, επειδή υποτίθεται πως ήταν «ακατάλληλες» για τόσο σκληρή σωματική καταπόνηση.
Τι συνέβη το 1967;
Η Switzer είχε εγγραφεί στον μαραθώνιο με τα αρχικά της ως "K.V. Switzer", ώστε να μην φανεί το φύλο της. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας από τους διοργανωτές, ο Jock Semple, την αντιλήφθηκε και προσπάθησε να την απομακρύνει με τη βία από την διαδρομή, φωνάζοντας «Get the hell out of my race and give me those numbers!».
