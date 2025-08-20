Μια κλωτσιά στα στερεότυπα: Η φωτογραφία της Kathrine Switzer που άλλαξε την ιστορία των Μαραθωνίων

Η ιστορία της Kathrine Switzer είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί έμπνευση -όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την ισότητα των φύλων