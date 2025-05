Όταν η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα: 6 σειρές που μας «είχαν προετοιμάσει» για ένα μεγάλο μπλακ άουτ

Η Ιβηρική χερσόνησος είδε ξαφνικά να «σβήνουν» τα πάντα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έζησαν πρόσφατα ένα αιφνιδιαστικό μπλακ άουτ που διέκοψε τη ροή ενέργειας και παρέλυσε την καθημερινότητα. Βέβαια, ένα αντίστοιχο -περίπου- σενάριο το είχαμε ήδη δει σε κάποιες σειρές και ταινίες, απλώς τότε το θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία.Ίσως τελικά η φαντασία να προειδοποιεί και όχι μόνο να ψυχαγωγεί. Από την ενεργειακή κατάρρευση στο "Offworld", τις κυβερνοεπιθέσεις του "Zero Day" και την κοινωνική αναρχία του "The Collapse", μέχρι τη δυστοπική θεοκρατία του "The Handmaid’s Tale" και το σκοτεινό πολιτικό μέλλον του "Years and Years", η μυθοπλασία είναι γεμάτη σενάρια που σήμερα μοιάζουν λιγότερο εξωπραγματικά.Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr