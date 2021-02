«Η Τύχη Ευνοεί τους Νεκρούς», από τον Στίβεν Σπότσγουντ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στητου 1946. Η Λίλιαν Πέντεκοστ είναι η καλύτερητης πόλης, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο πρόσωπο της πανέξυπνης και καπάτσας Γουίλοουτζιν Πάρκερ, η Πέντεκοστ θα βρει την ιδανική βοηθό. Η Γουίλ, που το έσκασε μικρή από το σπίτι της και μεγάλωσε σε ένα τσίρκο, διαθέτει μοναδικές ικανότητες. Μπορεί να παραβιάζει κλειδαριές με δεμένα μάτια, να βάζει κάτω άντρες που έχουν δυο φορές το μπόι της και να πετάει μαχαίρια με θανάσιμη ακρίβεια – πράγματα που όλα τους θα αποδειχτούν χρήσιμα στις αποστολές που της αναθέτει η κυρία Π.Όταν η πλούσια χήρα Άμπιγκεϊλ Κόλινςκαι οι έρευνες της αστυνομίας δε φαίνεται να βγάζουν πουθενά, η οικογένεια προσλαμβάνει τις Πέντεκοστ και Πάρκερ για να ανακαλύψουν το δράστη. Τη βραδιά του Χαλοουίν διοργανώθηκε στην έπαυλη των Κόλινς ένας χορός μεταμφιεσμένων, όπου ένα μέντιουμ πραγματοποίησε μια πνευματιστική συνεδρία που αναστάτωσε πολύ την Άμπιγκεϊλ. Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρή από ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, στο γραφείο του μακαρίτη συζύγου της. Το πρόβλημα είναι ότι η πόρτα του γραφείου ήταν κλειδωμένη από μέσα. Δεν υπήρχε κανένας άλλος στο δωμάτιο και το όπλο του φόνου –η κρυστάλλινη σφαίρα του μέντιουμ– ήταν δίπλα στο θύμα.Μοιάζει με έναπου είναι αδύνατο να γίνει, όμως η Πέντεκοστ και η Πάρκερ ξέρουν ότι στο έγκλημα τα πάντα είναι δυνατά…«Το εξαιρετικό πρώτο μυθιστόρημα του Σπότσγουντ αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού αστυνομικού νουάρ… Οι καλοδουλεμένοι και πολυδιάστατοι χαρακτήρες των δύο πρωταγωνιστριών, σε συνδυασμό με την πλούσια περιγραφή και το εύστοχο χιούμορ, κάνουν το Η Τύχη Ευνοεί τους Νεκρούς ένα μυθιστόρημα που θα αφήσει το στίγμα του» -«Η Πέντεκοστ θυμίζει τη μις Μαρπλ της Άγκαθα Κρίστι… Μια σπαρταριστή ιστορία μυστηρίου» -(Stephen Spotswood) είναι βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος και εκπαιδευτικός. Ως δημοσιογράφος, έχει περάσει πολλές από τις τελευταίες δύο δεκαετίες γράφοντας για τα επακόλουθα τωνκαι τους αγώνες τραυματιών βετεράνων.Το δραματικό του έργο έχει εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει το Girl In The Red Corner (νικητής του βραβείου Helen Hayes 2017 για το Best New Play), In The Forest She Grew Fangs, Doublewide, καθώς και πολλά ακόμη.Το παρόντου Στίβεν Σπότσγουντ «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» (μτφρ. Νεκτάριος Καλαϊτζής) θα κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου από τις Εκδόσεις Bell.