Έξυπνο σπίτι σημαίνει άνετη ζωή

Το σπίτι της νέας εποχής είναι έξυπνο, λειτουργικό και φιλόξενο. Διαθέτει, και πρακτικά πλέον, τη δική του, ευέλικτη, προσωπικότητα. Διαμορφώνει τις συνθήκες της ζωής μας αλλά κυρίως διαμορφώνεται από τις επιλογές μας σε κάθε επίπεδο, κάθε στιγμή.Διακόπτες τελευταίας γενιάς, smartphone ή tablet και φωνητικές εντολές (μέσω του Google Assistant, του Siri της Apple ή του Alexa της Amazon) είναι τα μόνα που χρειάζεται κανείς σήμερα για να ελέγχει το σπίτι του. Έτσι, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια το προσωπικό μας περιβάλλον αποκτά νοημοσύνη μέσω των έξυπνων συσκευών. Legrand , ο παγκόσμιος ειδικός στις ηλεκτρικές και ψηφιακές κτιριακές υποδομές, διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και τις πρωτοποριακές, καινοτόμες μεθόδους, όπως η τεχνολογία Eliot , για ένα ολοκληρωμένο έξυπνο σπίτι. Η νέα γενιά Smart προϊόντων της έχει πολλαπλές λύσεις για κάθε ανάγκη.Εύκολο στην εγκατάσταση, απλό στη χρήση αλλά και ευέλικτο στην επέκταση! Το ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνου σπιτιού της Legrand προσφέρει μια χαλαρή και ξέγνοιαστη καθημερινότητα. Με ποιους τρόπους όμως κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και πιο ποιοτική;Φαντάσου κάθε στιγμή της ημέρας να γίνονται όλα όπως τα θέλεις, με μια κίνηση. Σκέψου, για παράδειγμα, να ξυπνάς το πρωί, τα ρολά όλου του σπιτιού να ανεβαίνουν αυτόματα και να απολαμβάνεις το φως του ήλιου μαζί με έναν ζεστό και μυρωδάτο καφέ που σε περιμένει, ήδη έτοιμος, στην κουζίνα. Κι όταν έρθει η ώρα να φύγεις για τη δουλειά με την ίδια ευκολία, με ένα πάτημα ή με μια φωνητική εντολή, χωρίς να χάνεις λεπτό, να μπορείς να κλείνεις τα πάντα με ασφάλεια.Και το καλύτερο; Όταν επιστρέφεις το βράδυ στο σπίτι το φως της εισόδου μπορεί να είναι ήδη αναμμένο και να σε περιμένει, ο θερμοσίφωνας να είναι γεμάτος ζεστό νερό και τα πλυντήρια να πλένουν ήδη, όλα προγραμματισμένα από το smartphone σου πριν φύγεις από το γραφείο.Το ιδανικό σενάριο αυτής της άνετης και χαλαρής καθημερινότητας γίνεται πραγματικότητα χωρίς κόπο αλλά με ιδιαίτερα απλό και σύγχρονο τρόπο με τις σειρές έξυπνων διακοπτών και πριζών Legrand with Netatmo , σε συνδυασμό με τη δωρεάν εφαρμογή Home+Control που μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες κατασκευές.Άνεση και λειτουργικότητα στην πράξη σημαίνει να τακτοποιούμε όλες μας τις ανάγκες με μία μικρή κίνηση. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό; Με την έξυπνη θυροτηλεόραση wi-fi bticino* μπορούμε να συνομιλήσουμε με τους επισκέπτες μας και να ανοίξουμε την πόρτα της εισόδου από το κινητό μας χωρίς καν να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ταυτόχρονα μπορούμε να απαντήσουμε από το κινητό ή το tablet μας στον ταχυμεταφορέα που μπορεί να βρίσκεται στην πόρτα μας, ενώ λείπουμε, ώστε να προγραμματίσουμε εκ νέου την αποστολή κάποιων δεμάτων.Ρολά, τέντες, εσωτερική θερμοκρασία, θέρμανση, κλιματισμός είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες του σπιτιού που ο εύκολος χειρισμός τους, από κοντά αλλά και από μακριά, μας λύνει τα χέρια, σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, τώρα που ο καιρός βελτιώνεται μπορούμε να κατεβάσουμε τις τέντες από το κινητό μας, ακόμα κι αν είμαστε στο γραφείο ή στον δρόμο. Αντίθετα τον χειμώνα, μπορούμε να ρυθμίσουμε την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού με τον θερμοστάτη Smarter with Netatmo oικιακός μετεωρολογικός σταθμός και η smart μονάδα ποιότητας αέρα Netatmo** , είναι επίσης μερικές επιπλέον επιλογές που προσφέρονται από την Legrand για την πλήρη οργάνωση ενός έξυπνου σπιτιού.Έτσι μπορούμε να δούμε τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στο smartphone, με τις ανάλογες προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες λαμβάνουμε ενημερώσεις, δηλαδή ακριβείς μετρήσεις για την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού μας, την υγρασία, τα επίπεδα θορύβου και την ποιότητα του αέρα.Σε κάθε εποχή το σπίτι μας είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας. Είναι ο χαρακτήρας μας και ο τρόπος που τον διαμορφώνουμε. Πάνω από όλα όμως το σπίτι μας είναι οι στιγμές άνεσης και ασφάλειας που επιλέγουμε να παρέχουμε στους εαυτούς μας και σε εκείνους που αγαπάμε.Κάντε κλικ για να ανακαλύψετε το έξυπνο σπίτι της Legrand, τα έξυπνα προϊόντα της Netatmo και τον νέο έξυπνο θερμοστάστη Smarther with Netatmo *Οι εταιρίες bticino και Netatmo είναι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Legrand.** Η Legrand εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας καθώς συμμορφώνεται με το ενιαίο πρότυπο ασφαλείας ISO 27001 το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς στην ασφάλεια δεδομένων.