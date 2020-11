Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι άνθρωποι ψάχνουν την αγάπη στον ίδιο τύπο ανθρώπου ξανά και ξανά. Αυτό δείχνει νέα έρευνα από κοινωνικούς ψυχολόγους στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.