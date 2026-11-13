Τι τρώνε για πρωινό 3 κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές – Γιατί όλοι προτιμούν γιαούρτι
Τι τρώνε για πρωινό 3 κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές – Γιατί όλοι προτιμούν γιαούρτι
Τι βάζουν στο μπολ τους τρεις από τους πιο γνωστούς γιατρούς και ερευνητές των ΗΠΑ – Ποιο ελληνικό τρόφιμο προτιμούν σταθερά
Τι τρώνε για πρωινό όσοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της διατροφής; Σε ρεπορτάζ της Washington Post, κορυφαίοι ειδικοί των ΗΠΑ περιγράφουν το καθημερινό τους μενού. Τα πιάτα τους διαφέρουν, ένα τρόφιμο όμως επανέρχεται συχνά: το γιαούρτι.
Το προτιμούν επειδή είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ περιέχει και προβιοτικά, που ωφελούν το έντερο. Ως «ελληνικό» (Greek yogurt) κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το στραγγιστό γιαούρτι, με πιο πηχτή υφή και περισσότερη πρωτεΐνη από το απλό.
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Το προτιμούν επειδή είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ περιέχει και προβιοτικά, που ωφελούν το έντερο. Ως «ελληνικό» (Greek yogurt) κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το στραγγιστό γιαούρτι, με πιο πηχτή υφή και περισσότερη πρωτεΐνη από το απλό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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