Τα 50 και τα 63, οι δύο ηλικίες ορόσημα της γήρανσης: Τι αλλάζει στο σώμα – 5 σημάδια εξασθένησης
Τα 50 και τα 63, οι δύο ηλικίες ορόσημα της γήρανσης: Τι αλλάζει στο σώμα – 5 σημάδια εξασθένησης
Το σώμα εξασθενεί πολύ πριν τα βαθιά γεράματα - Νέα μελέτη εντοπίζει κρίσιμες βιολογικές αλλαγές στα 50 και τα 63 χρόνια, ενώ οι ειδικοί εξηγούν πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη δύναμη και την αυτονομία μας
O οργανισμός μας ξεκινά να αλλάζει πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια της γήρανσης στα 65 ή στα 70. Οι μύες χάνουν σταδιακά τη δύναμή τους, η αντοχή μειώνεται και η αποκατάσταση μετά από μια απαιτητική δραστηριότητα μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Πότε, όμως, αρχίζουν αυτές οι αλλαγές και, κυρίως, μπορούμε να τις επιβραδύνουμε;
Μια νεότερη επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, φέρνει στο προσκήνιο δύο ηλικίες-ορόσημα: τα 50 και τα 63 έτη. Αναλύοντας δεδομένα από περισσότερους από 50.000 ανθρώπους, οι ερευνητές εντόπισαν συγκεκριμένες αλλαγές που σχετίζονται με την ευθραυστότητα, δηλαδή τη μειωμένη ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις σωματικής καταπόνησης, ασθένειας ή τραυματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νεότερη επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, φέρνει στο προσκήνιο δύο ηλικίες-ορόσημα: τα 50 και τα 63 έτη. Αναλύοντας δεδομένα από περισσότερους από 50.000 ανθρώπους, οι ερευνητές εντόπισαν συγκεκριμένες αλλαγές που σχετίζονται με την ευθραυστότητα, δηλαδή τη μειωμένη ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις σωματικής καταπόνησης, ασθένειας ή τραυματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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