Τα 50 και τα 63, οι δύο ηλικίες ορόσημα της γήρανσης: Τι αλλάζει στο σώμα – 5 σημάδια εξασθένησης

Το σώμα εξασθενεί πολύ πριν τα βαθιά γεράματα - Νέα μελέτη εντοπίζει κρίσιμες βιολογικές αλλαγές στα 50 και τα 63 χρόνια, ενώ οι ειδικοί εξηγούν πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη δύναμη και την αυτονομία μας