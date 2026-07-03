Απίστευτο: Κεραυνός χτύπησε 54χρονη και έπαθε καρδιακή ανακοπή – Την επανέφεραν διασώστες με ΚΑΡΠΑ
Απίστευτο: Κεραυνός χτύπησε 54χρονη και έπαθε καρδιακή ανακοπή – Την επανέφεραν διασώστες με ΚΑΡΠΑ
Μια 54χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ χτυπήθηκε από κεραυνό έξω από την εκκλησία, υπέστη καρδιακή ανακοπή και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των διασωστών - Δείτε βίντεο
Μια 54χρονη γυναίκα από την πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες επέζησε από ένα απίστευτο περιστατικό, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό έξω από την εκκλησία της, υπέστη καρδιακή ανακοπή και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των διασωστών. Το συγκλονιστικό συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.
Η Μέρι «Τζίνα» Μένα τραυματίστηκε σοβαρά στις 6 Μαΐου, έξω από τον ναό του Αγίου Ιωσήφ (St. Joseph Catholic Church), στην κομητεία Κομπ της Τζόρτζια.
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Η Μέρι «Τζίνα» Μένα τραυματίστηκε σοβαρά στις 6 Μαΐου, έξω από τον ναό του Αγίου Ιωσήφ (St. Joseph Catholic Church), στην κομητεία Κομπ της Τζόρτζια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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