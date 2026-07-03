Απίστευτο: Κεραυνός χτύπησε 54χρονη και έπαθε καρδιακή ανακοπή – Την επανέφεραν διασώστες με ΚΑΡΠΑ

Μια 54χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ χτυπήθηκε από κεραυνό έξω από την εκκλησία, υπέστη καρδιακή ανακοπή και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των διασωστών - Δείτε βίντεο