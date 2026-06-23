Οι Σκανδιναβοί ξέρουν το μυστικό που νικά την κατάθλιψη σε 5 εβδομάδες

Το Nordic Walking, μια τεχνική γρήγορου περπατήματος με ειδικά μπαστούνια, φαίνεται πως δεν γυμνάζει μόνο το σώμα, αλλά αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και τις ψυχικές διαταραχές - Μάθετε περισσότερα