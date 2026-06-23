Οι Σκανδιναβοί ξέρουν το μυστικό που νικά την κατάθλιψη σε 5 εβδομάδες
Οι Σκανδιναβοί ξέρουν το μυστικό που νικά την κατάθλιψη σε 5 εβδομάδες
Το Nordic Walking, μια τεχνική γρήγορου περπατήματος με ειδικά μπαστούνια, φαίνεται πως δεν γυμνάζει μόνο το σώμα, αλλά αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και τις ψυχικές διαταραχές - Μάθετε περισσότερα
Ξέρουν οι Σκανδιναβοί το μυστικό που νικά την κατάθλιψη; Μια νέα κλινική μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Affective Disorders υποστηρίζει η σκανδιναβική πεζοπορία -μια τεχνική γρήγορου περπατήματος, που χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένα μπαστούνια- μπορεί να προσφέρει περισσότερα από απλή ενδυνάμωση του σώματος. Συγκεκριμένα, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης, με τα αποτελέσματα να είναι εμφανή ήδη μετά από μόλις 5 εβδομάδες.
Τι είναι το Nordic Walking
Αν και τα μπαστούνια πεζοπορίας συχνά συνδέονται με την ορειβασία, το Nordic Walking είναι μια δομημένη αερόβια άσκηση που μετατρέπει έναν συνηθισμένο περίπατο σε προπόνηση για ολόκληρο το σώμα. Με τη συμμετοχή των χεριών, των ώμων, του κορμού και των ποδιών, μπορεί να ενεργοποιήσει έως και το 90% των μυών του σώματος. Αναπτύχθηκε, αρχικά, στη Φινλανδία ως καλοκαιρινή προπόνηση για σκιέρ αντοχής, αλλά έκτοτε έχει γίνει δημοφιλές σε άτομα όλων των επιπέδων φυσικής κατάστασης, λόγω της προσβασιμότητάς του και των ευρέων οφελών του για την υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι το Nordic Walking
Αν και τα μπαστούνια πεζοπορίας συχνά συνδέονται με την ορειβασία, το Nordic Walking είναι μια δομημένη αερόβια άσκηση που μετατρέπει έναν συνηθισμένο περίπατο σε προπόνηση για ολόκληρο το σώμα. Με τη συμμετοχή των χεριών, των ώμων, του κορμού και των ποδιών, μπορεί να ενεργοποιήσει έως και το 90% των μυών του σώματος. Αναπτύχθηκε, αρχικά, στη Φινλανδία ως καλοκαιρινή προπόνηση για σκιέρ αντοχής, αλλά έκτοτε έχει γίνει δημοφιλές σε άτομα όλων των επιπέδων φυσικής κατάστασης, λόγω της προσβασιμότητάς του και των ευρέων οφελών του για την υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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