Κουνούπια: Πάνω από 1.100 κρούσματα του ιού Τσικουνγκούνια στην Ευρώπη το 2025 – Γαλλία και Ιταλία στο επίκεντρο
Η εποχική μετάδοση υποχωρεί λόγω καιρού, ωστόσο η παρουσία του ιού επιμένει στη βόρεια Ιταλία, όπως αναφέρει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
Περισσότερα από 1.100 κρούσματα του ιού Τσικουνγκούνια (Chikungunya) καταγράφηκαν στην Ευρώπη μέσα στο 2025, με τη Γαλλία και την Ιταλία να συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν των περιστατικών. Ο ιός Chikungunya μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes, με κυριότερο φορέα το Aedes albopictus, γνωστό και ως «κουνούπι-τίγρης», το οποίο έχει πλέον εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η παρουσία του εντόμου αυτού αποτελεί βασικό παράγοντα για την τοπική μετάδοση της νόσου, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εποχικής επιτήρησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2025 είχαν δηλωθεί 1.172 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων 788 στη Γαλλία και 384 στην Ιταλία.
