Κουνούπια: Πάνω από 1.100 κρούσματα του ιού Τσικουνγκούνια στην Ευρώπη το 2025 – Γαλλία και Ιταλία στο επίκεντρο

Η εποχική μετάδοση υποχωρεί λόγω καιρού, ωστόσο η παρουσία του ιού επιμένει στη βόρεια Ιταλία, όπως αναφέρει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων