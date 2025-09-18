Ποιες αλλαγές θα φέρουν μείωση κόστους στα ασφάλιστρα υγείας

Η αύξηση των ασφαλίστρων Υγείας τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην ασφαλιστική αγορά όσο και στους πολίτες, περιορίζοντας την πρόσβαση σε σημαντικά προγράμματα ασφάλισης. Ασφαλιστικές εταιρείες, αρμόδια υπουργεία και θεσμικοί φορείς βρίσκονται πλέον σε κοινό μέτωπο, αναζητώντας τρόπους για να συγκρατήσουν τις τιμές και να διευκολύνουν την αγορά ή τη διατήρηση των υφιστάμενων συμβολαίων.

κόστος των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας έχει εκτοξευθεί, οδηγώντας σε σχεδόν 50% αύξηση των ετήσιων ασφαλίστρων. Η ανάγκη για λύση έγινε ακόμη πιο επιτακτική, και έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία ενός νέου, αντικειμενικού «Δείκτη Υγείας», ο οποίος θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων στα συμβόλαια Υγείας.



