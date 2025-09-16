Τεχνητή Νοημοσύνη στην αξιολόγηση ωαρίων: Ελπίδα για το μέλλον της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «βλέπει» τα ωάρια; Πώς γίνεται η αξιολόγησή τους και ποια τα οφέλη για τους ασθενείς; Στα κρίσιμα ερωτήματα απαντά ο κ. Ιωάννης Σφοντούρης, Εμβρυολόγος, Διευθυντής Εμβρυολογικού Εργαστηρίου – Διευθυντής Ακαδημαϊκού & Επιστημονικού Έργου, Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), έχει προσφέρει ελπίδα σε εκατομμύρια ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια αυτής της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των ωαρίων — και ο προσδιορισμός εκείνων που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε επιτυχημένη εγκυμοσύνη.
Μέχρι πρόσφατα, αυτή η επιλογή βασιζόταν κυρίως στην εμπειρία των εμβρυολόγων και στην οπτική εκτίμηση των ωαρίων μέσω μικροσκοπίου. Όμως, χάρη στις εξελίξεις στην Tεχνητή Νοημοσύνη, αυτή η διαδικασία γίνεται όλο και πιο ακριβής, αντικειμενική και ελπιδοφόρα.
