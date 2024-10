O υγρός χρυσός που βελτιώνει τη μνήμη και μειώνει τη φλεγμονή

Θα μπορούσαν, άραγε, οι δυσκολίες του συνδρόμου Down να αντιμετωπιστούν με φυσικούς τρόπους, όπως η διατροφή; Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τρόπους αυτής της κατηγορίας φαίνεται να είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην υγεία μας. Μια πρόσφατη έρευνα από το Alzheimer’s Center at Temple (ACT), που δημοσιεύθηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease, αποκαλύπτει τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου στην εγκεφαλική υγεία, τη βελτίωση της μνήμης και της γενικής υγείας των ατόμων με σύνδρομο Down.Τι είναι το Σύνδρομο Down;Το Σύνδρομο Down είναι η πιο κοινή γενετικά μορφή σωματικής και πνευματικής αναπηρίας. Μιας και η ιατρική πρόοδος έχει επεκτείνει το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με το σύνδρομο από τα 40 στα 60 χρόνια, αυξάνεται επίσης και η εμφάνιση γνωστικών προβλημάτων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr