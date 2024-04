Η πρόκληση της αναδυόμενης ενηλικίωσης και οι «παγιδευμένοι» μετέφηβοι – Οι δυσκολίες που βιώνουν οι σημερινοί νέοι

Η χώρα μας έχει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό «παγιδευμένων» νεαρών ατόμων - από τα πρώτα στην Ευρώπη - οι οποίοι ονομάζονται NEETs (non in Education, Employment or Training). Η κ. Άρτεμις Τσίτσικα, καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, περιγράφει τις δυσκολίες και προκλήσεις που συνοδεύουν το ταξίδι της ενηλικίωσης