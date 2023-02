Θέλετε να ζήσετε πολλά χρόνια; Πηγαίνετε για τρέξιμο – 5′ αρκούν

Κλείσιμο

Αναζητάτε κίνητρο να δέσετε τα κορδόνια σας και να πάτε για; Τρέχοντας για μόλις πέντε ή δέκα λεπτά την ημέρα θα δείτε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια να μειώνεται σημαντικά σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Iowa που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.Τρία χρόνια περισσότερο ζουν κατά μέσο όρο όσοι τρέχουν συγκριτικά με όσους δεν τρέχουν βάσει των συμπερασμάτων των ερευνητών. Επιπλέον έχουν κατά 30% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αίτιο, αλλά και 45% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.Διαβάστε περισσότερα στο