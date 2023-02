Γονείς: Πόσα κερδίζει το μωρό σας όταν του διαβάζετε βιβλία

Κλείσιμο

Πολλά φαίνεται πως αποκομίζουν τα μωρά από την ανάγνωση ενός βιβλίου και μάλιστα σε ένα αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Joan C. Edwards του Πανεπιστημίου Marshall, εάν αυτό γίνει καθημερινή συνήθεια, τότε έχουν αρκετές πιθανότητες να… «λυθεί» πιο εύκολα η γλώσσα τους.Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Board of Family Medicine και βασίστηκε σε καθιερωμένες έρευνες σχετικά με την πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη, οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών παρουσίασαν βελτίωση από την καθημερινή ανάγνωση τουλάχιστον ενός βιβλίου την ημέρα, ξεκινώντας μάλιστα από την ηλικία των δύο εβδομάδων.Διαβάστε περισσότερα στο