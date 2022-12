Αγχώδεις διαταραχές: Το γλυκαντικό που μπορεί να τις πυροδοτήσει – Υπάρχει σε χιλιάδες προϊόντα

Κλείσιμο

Σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του νευρικού συστήματος και μάλιστα σε βάθος χρόνου φαίνεται να έχει ένα τεχνητό γλυκαντικό, σύμφωνα με νέα έρευνα σε πειραματόζωα από το Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Τα νέα επιστημονικά ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences εστιάζουν στις επιπτώσεις της ασπαρτάμης, που εντοπίζεται σε περίπου 5.000 διαιτητικά τρόφιμα και ποτά.Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη σε ποντίκια συνδέουν την ασπαρτάμη με την ανάπτυξη αγχώδους συμπεριφοράς που προσομοιάζει σε άγχος. Εκτός από αυτό, όμως, οι επιπτώσεις της κατανάλωσης αυτού του γλυκαντικού φαίνεται να φτάνουν έως και δύο γενιές πίσω.