Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το χάπι που μειώνει τη θνησιμότητα

Τη σημαντική συμβολή της ασπιρίνης στη μάχη κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου επισφραγίζει νέα μελέτη από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία συνδέει τη λήψη του αντιφλεγμονώδους φαρμάκου με μειωμένη θνησιμότητα.Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο JNCI: The Journal of the National Cancer Institute, η πρότερη λήψη ασπιρίνης μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τους ογκολογικούς ασθενείς μετά τη διάγνωση, δρώντας αποτρεπτικά έναντι επικίνδυνων και δυνητικά θανατηφόρων μεταστάσεων στο παχύ έντερο.