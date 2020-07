Κατάθλιψη στην εφηβεία: Πότε το παιδί κινδυνεύει περισσότερο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει στρες πολύ νωρίς στη ζωή τους είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν μείζονα καταθλιπτική διαταραχή σεή εφηβική ηλικία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP).«Μελέτες έχουν δείξει ότι το στρες στα πρώιμα στάδια της ζωής του ανθρώπου αυξάνει τον κίνδυνο. Θελήσαμε λοιπόν να δούμε σε ποιον βαθμό σχετίζεται με την εκδήλωση κατάθλιψης νωρίτερα, ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία», αναφέρει ο Joelle LeMoult, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στο Βανκούβερ του Καναδά.Διαβάστε περισσότερα στο