Bloomberg: Στο Πεκίνο έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η κατάσκοπος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο της Nvidia

Η ιδρύτρια της Megaspeed International κατοικεί πλέον στο Πεκίνο, εν γνώσει των αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας - Την ίδια ώρα, η Nvidia καλείται να αποφασίσει για το μέλλον στην ηγεσία της