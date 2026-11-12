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Bloomberg: Στο Πεκίνο έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η κατάσκοπος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο της Nvidia
Bloomberg: Στο Πεκίνο έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η κατάσκοπος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο της Nvidia
Η ιδρύτρια της Megaspeed International κατοικεί πλέον στο Πεκίνο, εν γνώσει των αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας - Την ίδια ώρα, η Nvidia καλείται να αποφασίσει για το μέλλον στην ηγεσία της
Στην πατρίδα της, την Κίνα, φέρεται να έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα που να βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου κατασκοπείας το οποίο απειλεί να καθαιρέσει από την κεφαλή της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.
Η ιδρύτρια της Megaspeed International κατοικεί πλέον στο Πεκίνο, εν γνώσει των αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε μία από τις πηγές, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ή γιατί ταξίδεψε στην κινεζική πρωτεύουσα, ούτε με ποιες δραστηριότητες ενδέχεται να ασχολείται εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ αποτελεί αντικείμενο έντονης φημολογίας από τότε που ο ιδρυτής της Nvidia παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η γυναίκα είναι κατάσκοπος της Κίνας. Γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, η πρώην δημοσιογράφος, η οποία εξελίχθηκε σε πρόσωπο με ισχυρή επιρροή στον τομέα της ενοικίασης προηγμένων μικροτσίπ στις μεγαλύτερες κινεζικές επιχειρήσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές και ενδέχεται πλέον να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ. Το Πεκίνο έχει αρνηθεί ότι η γυναίκα ήταν κατάσκοπος.
Η Άλις Χουάνγκ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο μετά την ίδρυση της Megaspeed, του μεγαλύτερου αγοραστή μικροτσίπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, μια περιοχή που αποτελεί σημαντική διαδρομή για την παράνομη μεταφορά προηγμένου εξοπλισμού της εταιρείας στην Κίνα. Η ίδια επέβλεψε τη θεαματική ανάπτυξη μιας νεοσύστατης εταιρείας παροχής υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Nvidia κατά την άνθηση των κέντρων δεδομένων στην περιοχή. Οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της την Πέμπτη δεν απέδωσαν.
Αναρτήσεις στο Διαδίκτυο και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες αποκαλύπτουν σε γενικές γραμμές την πορεία ανάπτυξης της Megaspeed και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Άλις Χουάνγκ σε αυτήν.
Η Άλις Χουάνγκ ίδρυσε τη Megaspeed το 2023, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και στην τηλεόραση. Η εταιρεία προέκυψε από την απόσχιση δραστηριοτήτων της 7Road Holdings Ltd., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών της Κίνας, λίγους μήνες αφότου ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επέβαλε εκτεταμένους περιορισμούς στις αποστολές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Η 7Road πούλησε αρχικά τη θυγατρική της στη Σιγκαπούρη σε εταιρική οντότητα με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, υπό την επωνυμία Huang Le Ltd., και η Χουάνγκ Λε ανέλαβε τον έλεγχό της.
Τον Νοέμβριο του 2023, η Huang Le Ltd. πούλησε τη Megaspeed σε εταιρεία-κέλυφος στη Σιγκαπούρη. Λίγες ημέρες μετά την πώληση, η επιχείρηση αναγνωρίστηκε ως επίσημος συνεργάτης της Nvidia στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (Nvidia Cloud Partner), αποκτώντας ένα ιδιαίτερα περιζήτητο καθεστώς που της εξασφάλιζε προνομιακή πρόσβαση στα μικροτσίπ μιας εταιρείας με καθοριστική επιρροή στον κλάδο.
Στοιχεία εμπορικών συναλλαγών δείχνουν ότι έκτοτε η Megaspeed έχει εισαγάγει προϊόντα αξίας που ξεπερνούν κατά πολύ τα ταμειακά διαθέσιμα που διέθετε το 2023. Οι εισαγωγές προϊόντων Nvidia από την εταιρεία έχουν ξεπεράσει τα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε διάφορες εγκαταστάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, η Megaspeed εκμισθώνει μικροτσίπ της Nvidia στην Alibaba Group Holding Ltd., η οποία έχει επίσης βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο ανησυχιών των ΗΠΑ για την εθνική ασφάλεια. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία έχει απορρίψει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί σχέσεων με τον κινεζικό στρατό, αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνεργασία της με τη Megaspeed.
Λίγο μετά το περιστατικό, στα τέλη του καλοκαιριού του 2025, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, τηλεφώνησε στον υφυπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέφρι Κέσλερ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ, προκειμένου να ρωτήσει σχετικά με την έρευνα για τη Megaspeed, όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg. Δεν είναι σαφές εάν ο Τέτερ υπέβαλε συγκεκριμένα αιτήματα στον Κέσλερ σχετικά με την έρευνα που διεξήγαγε η δική του υπηρεσία για τη Megaspeed, η οποία ήταν ανεξάρτητη από εκείνη των αρχών της Σιγκαπούρης.
Η Megaspeed έχει δηλώσει ότι η έρευνα των αρχών της Σιγκαπούρης δεν έχει καταλήξει σε κανένα επιβαρυντικό εύρημα για την εταιρεία. Οι αρχές της χώρας επέστρεψαν κάποια στιγμή το διαβατήριο της Άλις Χουάνγκ, επιτρέποντάς της να αναχωρήσει, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του επειδή αναφερόταν σε μη δημόσιες πληροφορίες. Η Χουάνγκ ταξίδεψε στη Σαγκάη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται πηγή με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.
Η Άλις Χουάνγκ ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον χρηματοοικονομικό τομέα, προτού δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των εταιρειών παροχής υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud.
Η ιδρύτρια της Megaspeed International κατοικεί πλέον στο Πεκίνο, εν γνώσει των αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε μία από τις πηγές, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ή γιατί ταξίδεψε στην κινεζική πρωτεύουσα, ούτε με ποιες δραστηριότητες ενδέχεται να ασχολείται εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ αποτελεί αντικείμενο έντονης φημολογίας από τότε που ο ιδρυτής της Nvidia παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η γυναίκα είναι κατάσκοπος της Κίνας. Γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, η πρώην δημοσιογράφος, η οποία εξελίχθηκε σε πρόσωπο με ισχυρή επιρροή στον τομέα της ενοικίασης προηγμένων μικροτσίπ στις μεγαλύτερες κινεζικές επιχειρήσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές και ενδέχεται πλέον να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ. Το Πεκίνο έχει αρνηθεί ότι η γυναίκα ήταν κατάσκοπος.
Η Άλις Χουάνγκ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο μετά την ίδρυση της Megaspeed, του μεγαλύτερου αγοραστή μικροτσίπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, μια περιοχή που αποτελεί σημαντική διαδρομή για την παράνομη μεταφορά προηγμένου εξοπλισμού της εταιρείας στην Κίνα. Η ίδια επέβλεψε τη θεαματική ανάπτυξη μιας νεοσύστατης εταιρείας παροχής υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Nvidia κατά την άνθηση των κέντρων δεδομένων στην περιοχή. Οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της την Πέμπτη δεν απέδωσαν.
Αναρτήσεις στο Διαδίκτυο και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες αποκαλύπτουν σε γενικές γραμμές την πορεία ανάπτυξης της Megaspeed και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Άλις Χουάνγκ σε αυτήν.
Η Άλις Χουάνγκ ίδρυσε τη Megaspeed το 2023, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και στην τηλεόραση. Η εταιρεία προέκυψε από την απόσχιση δραστηριοτήτων της 7Road Holdings Ltd., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών της Κίνας, λίγους μήνες αφότου ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επέβαλε εκτεταμένους περιορισμούς στις αποστολές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Η 7Road πούλησε αρχικά τη θυγατρική της στη Σιγκαπούρη σε εταιρική οντότητα με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, υπό την επωνυμία Huang Le Ltd., και η Χουάνγκ Λε ανέλαβε τον έλεγχό της.
Τον Νοέμβριο του 2023, η Huang Le Ltd. πούλησε τη Megaspeed σε εταιρεία-κέλυφος στη Σιγκαπούρη. Λίγες ημέρες μετά την πώληση, η επιχείρηση αναγνωρίστηκε ως επίσημος συνεργάτης της Nvidia στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (Nvidia Cloud Partner), αποκτώντας ένα ιδιαίτερα περιζήτητο καθεστώς που της εξασφάλιζε προνομιακή πρόσβαση στα μικροτσίπ μιας εταιρείας με καθοριστική επιρροή στον κλάδο.
Στοιχεία εμπορικών συναλλαγών δείχνουν ότι έκτοτε η Megaspeed έχει εισαγάγει προϊόντα αξίας που ξεπερνούν κατά πολύ τα ταμειακά διαθέσιμα που διέθετε το 2023. Οι εισαγωγές προϊόντων Nvidia από την εταιρεία έχουν ξεπεράσει τα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε διάφορες εγκαταστάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, η Megaspeed εκμισθώνει μικροτσίπ της Nvidia στην Alibaba Group Holding Ltd., η οποία έχει επίσης βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο ανησυχιών των ΗΠΑ για την εθνική ασφάλεια. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία έχει απορρίψει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί σχέσεων με τον κινεζικό στρατό, αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνεργασία της με τη Megaspeed.
Η σύλληψη της ΧουάνγκΟι αρχές της Σιγκαπούρης, οι οποίες ερευνούσαν κατά πόσον η Megaspeed είχε παραβιάσει την τοπική νομοθεσία, συνέλαβαν για σύντομο χρονικό διάστημα την ιδρύτριά της το 2025, καλώντας την για ανάκριση και επιβάλλοντάς της περιορισμό εξόδου από τη χώρα.
Λίγο μετά το περιστατικό, στα τέλη του καλοκαιριού του 2025, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, τηλεφώνησε στον υφυπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέφρι Κέσλερ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ, προκειμένου να ρωτήσει σχετικά με την έρευνα για τη Megaspeed, όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg. Δεν είναι σαφές εάν ο Τέτερ υπέβαλε συγκεκριμένα αιτήματα στον Κέσλερ σχετικά με την έρευνα που διεξήγαγε η δική του υπηρεσία για τη Megaspeed, η οποία ήταν ανεξάρτητη από εκείνη των αρχών της Σιγκαπούρης.
Η Megaspeed έχει δηλώσει ότι η έρευνα των αρχών της Σιγκαπούρης δεν έχει καταλήξει σε κανένα επιβαρυντικό εύρημα για την εταιρεία. Οι αρχές της χώρας επέστρεψαν κάποια στιγμή το διαβατήριο της Άλις Χουάνγκ, επιτρέποντάς της να αναχωρήσει, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του επειδή αναφερόταν σε μη δημόσιες πληροφορίες. Η Χουάνγκ ταξίδεψε στη Σαγκάη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται πηγή με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.
Η Άλις Χουάνγκ ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον χρηματοοικονομικό τομέα, προτού δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των εταιρειών παροχής υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud.
Από τον Νοέμβριο του 2015 κατείχε τη θέση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας της Shanghai Hexi Investment Co., σύμφωνα με αναρτήσεις της επενδυτικής εταιρείας στον επίσημο λογαριασμό της στο WeChat στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017. Προηγουμένως είχε εργαστεί στις Citic Securities Co. και HSBC Holdings Plc, σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις.
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