Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Σάντσεθ για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να διαλευκάνουμε κάθε λεπτομέρεια
Σάντσεθ για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να διαλευκάνουμε κάθε λεπτομέρεια
«Θα ενισχύσουμε την ασφάλεια ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός
Στη δέσμευση ότι οι ισπανικές Αρχές θα διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της σιδηροδρομικής τραγωδίας και θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο δυστύχημα, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους.
Αναλυτικά, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε:
«Όλοι οι θεσμοί εργαζόμαστε μέρα και νύχτα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά και για να αποσαφηνίσουμε και την τελευταία λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας και να ενισχύσουμε την ασφάλεια, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή ενεργοποιήθηκε το Γενικό Κρατικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κινητοποιώντας τη Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME), την Πολιτοφυλακή, την Εθνική Αστυνομία και ολόκληρο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ψυχολογικής υποστήριξης για το έργο τους αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες».
Αναλυτικά, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε:
«Όλοι οι θεσμοί εργαζόμαστε μέρα και νύχτα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά και για να αποσαφηνίσουμε και την τελευταία λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας και να ενισχύσουμε την ασφάλεια, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή ενεργοποιήθηκε το Γενικό Κρατικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κινητοποιώντας τη Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME), την Πολιτοφυλακή, την Εθνική Αστυνομία και ολόκληρο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ψυχολογικής υποστήριξης για το έργο τους αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες».
Todas las instituciones estamos trabajando día y noche no solo para dar una respuesta a las víctimas y a sus familiares, sino para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2026
Desde el primer momento se ha puesto en… pic.twitter.com/gjmtxDyow3
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