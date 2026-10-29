Ράσελ Μπραντ στη δίκη του για τους βιασμούς: «Ήμουν εμμονικός με το σεξ, αλλά ξέρω τι σημαίνει όχι»
Ράσελ Μπραντ στη δίκη του για τους βιασμούς: «Ήμουν εμμονικός με το σεξ, αλλά ξέρω τι σημαίνει όχι»
«Η συναίνεση είναι πιο σημαντική και από το ίδιο το σεξ» είπε μεταξύ άλλων στο δικαστήριο - Η αναφορά στον γάμο με την Κέιτι Πέρι και οι ισχυρισμοί του για καθεμία από τις καταγγελίες
Για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης που αντιμετωπίζει, την εμμονή του με το σεξ, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις που είχαν οι καταγγελίες στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή κατέθεσε εχθές, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο Ράσελ Μπραντ, κατά τη διάρκεια της δίκης του στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου.
Ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός, κωμικός και παρουσιαστής, ο οποίος αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία απόπειρας άσεμνης επίθεσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε οποιοδήποτε από τα αδικήματα που του αποδίδονται. Οι καταγγελίες προέρχονται από έξι γυναίκες και αφορούν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στη διάρκεια μιας δεκαετίας, από το 1999 έως το 2009.
«Η συναίνεση είναι θεμελιώδης, ουσιώδης, απαραίτητη και, από πολλές απόψεις, πιο σημαντική ακόμη και από το ίδιο το σεξ», δήλωσε ο Μπραντ ενώπιον των ενόρκων, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε αγνόησε την άρνηση γυναίκας να συνευρεθεί μαζί του.
Κατά την απολογία του, ο Μπραντ αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχε υπερβολικά έντονη σεξουαλική ζωή, παραδεχόμενος πως χρησιμοποιούσε τη διασημότητά του για να προσεγγίζει γυναίκες. «Δεν είχα πρόβλημα να αφήνω τη φήμη μου να διευκολύνει τη σεξουαλική μου πρόσβαση, κάτι που συμφωνώ ότι ήταν λάθος», είπε.
Ωστόσο, όταν η εισαγγελέας Ριέλ Κάρμι-Τζόουνς τον ρώτησε εάν ήταν διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, απάντησε: «Κατηγορηματικά όχι».
«Αναγνωρίζω ότι ήμουν ένας πολύ αποφασισμένος και προσηλωμένος άνθρωπος. Με τις γυναίκες, που φυσικά αποτελούν το αντικείμενο αυτής της δίκης, υπήρξα πειστικός, σαγηνευτικός, παρακαλούσα και φλέρταρα. Αφιέρωσα μεγάλο μέρος της ζωής μου σε αυτό που σήμερα μου φαίνεται ως κάτι πέρα από την απερίσκεπτη γυναικομανία και την ανοησία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δυστυχώς, είχα πάρα πολλές συναινετικές σεξουαλικές επαφές, κάτι που πλέον βλέπω ότι προκάλεσε πόνο», πρόσθεσε.
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, σε νεότερη ηλικία, είχε εμμονή με το σεξ, αρνήθηκε όμως ότι είχε θέσει ως προσωπικό στόχο να συνευρεθεί με 5.000 γυναίκες. Απαντώντας σε ερώτηση της κατηγορούσας αρχής εάν θεωρούσε ποτέ ότι το «όχι» μπορεί να σημαίνει «ναι», ήταν κατηγορηματικός: «Ξέρω τι σημαίνει όχι». Όπως υποστήριξε, για τον ίδιο η συναίνεση ήταν πάντοτε «αδιαπραγμάτευτη».
Ο Μπραντ περιέγραψε ως «βαθιά τραυματική» τη διαδικασία των καταγγελιών και της δημοσιότητας που ακολούθησε, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν στον γάμο, στα παιδιά και στην υγεία του. «Ολόκληρη η ζωή μου έχει επηρεαστεί από αυτές τις καταγγελίες. Έχω αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε.
Ο δικηγόρος υπεράσπισής του, Ίαν Γουίντερ, τον ρώτησε για το ντοκιμαντέρ της εκπομπής Dispatches του Channel 4 και τον αντίκτυπο που είχε στις σχέσεις του με φίλους και συνεργάτες. «Ήταν καταστροφικό», απάντησε ο κατηγορούμενος. Όταν ρωτήθηκε εάν κατάφερε να πείσει κάποιον φίλο ή γνωστό, ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει υπέρ του, να εμφανιστεί στο δικαστήριο, απάντησε αρνητικά. «Δεν θέλουν ούτε να σε πλησιάσουν;», τον ρώτησε χαρακτηριστικά ο συνήγορός του. «Όχι», αποκρίθηκε ο Μπραντ.
Ο 51χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι, εξαιτίας της δημοσιότητας που είχαν λάβει οι καταγγελίες, δεν του επετράπη να παραμείνει δίπλα στον γιο του στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου, όταν το παιδί υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. «Λόγω του υλικού που είχε δημοσιοποιηθεί, αναγκάστηκαν να απαγορεύσουν την παρουσία μου», υποστήριξε.
Ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός, κωμικός και παρουσιαστής, ο οποίος αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία απόπειρας άσεμνης επίθεσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε οποιοδήποτε από τα αδικήματα που του αποδίδονται. Οι καταγγελίες προέρχονται από έξι γυναίκες και αφορούν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στη διάρκεια μιας δεκαετίας, από το 1999 έως το 2009.
«Η συναίνεση είναι θεμελιώδης, ουσιώδης, απαραίτητη και, από πολλές απόψεις, πιο σημαντική ακόμη και από το ίδιο το σεξ», δήλωσε ο Μπραντ ενώπιον των ενόρκων, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε αγνόησε την άρνηση γυναίκας να συνευρεθεί μαζί του.
«Ήμουν εμμονικός με το σεξ, αλλά ήξερα τι σημαίνει όχι»
Κατά την απολογία του, ο Μπραντ αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχε υπερβολικά έντονη σεξουαλική ζωή, παραδεχόμενος πως χρησιμοποιούσε τη διασημότητά του για να προσεγγίζει γυναίκες. «Δεν είχα πρόβλημα να αφήνω τη φήμη μου να διευκολύνει τη σεξουαλική μου πρόσβαση, κάτι που συμφωνώ ότι ήταν λάθος», είπε.
Ωστόσο, όταν η εισαγγελέας Ριέλ Κάρμι-Τζόουνς τον ρώτησε εάν ήταν διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, απάντησε: «Κατηγορηματικά όχι».
«Αναγνωρίζω ότι ήμουν ένας πολύ αποφασισμένος και προσηλωμένος άνθρωπος. Με τις γυναίκες, που φυσικά αποτελούν το αντικείμενο αυτής της δίκης, υπήρξα πειστικός, σαγηνευτικός, παρακαλούσα και φλέρταρα. Αφιέρωσα μεγάλο μέρος της ζωής μου σε αυτό που σήμερα μου φαίνεται ως κάτι πέρα από την απερίσκεπτη γυναικομανία και την ανοησία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δυστυχώς, είχα πάρα πολλές συναινετικές σεξουαλικές επαφές, κάτι που πλέον βλέπω ότι προκάλεσε πόνο», πρόσθεσε.
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, σε νεότερη ηλικία, είχε εμμονή με το σεξ, αρνήθηκε όμως ότι είχε θέσει ως προσωπικό στόχο να συνευρεθεί με 5.000 γυναίκες. Απαντώντας σε ερώτηση της κατηγορούσας αρχής εάν θεωρούσε ποτέ ότι το «όχι» μπορεί να σημαίνει «ναι», ήταν κατηγορηματικός: «Ξέρω τι σημαίνει όχι». Όπως υποστήριξε, για τον ίδιο η συναίνεση ήταν πάντοτε «αδιαπραγμάτευτη».
«Οι καταγγελίες κατέστρεψαν τη ζωή μου»
Ο Μπραντ περιέγραψε ως «βαθιά τραυματική» τη διαδικασία των καταγγελιών και της δημοσιότητας που ακολούθησε, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν στον γάμο, στα παιδιά και στην υγεία του. «Ολόκληρη η ζωή μου έχει επηρεαστεί από αυτές τις καταγγελίες. Έχω αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε.
Ο δικηγόρος υπεράσπισής του, Ίαν Γουίντερ, τον ρώτησε για το ντοκιμαντέρ της εκπομπής Dispatches του Channel 4 και τον αντίκτυπο που είχε στις σχέσεις του με φίλους και συνεργάτες. «Ήταν καταστροφικό», απάντησε ο κατηγορούμενος. Όταν ρωτήθηκε εάν κατάφερε να πείσει κάποιον φίλο ή γνωστό, ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει υπέρ του, να εμφανιστεί στο δικαστήριο, απάντησε αρνητικά. «Δεν θέλουν ούτε να σε πλησιάσουν;», τον ρώτησε χαρακτηριστικά ο συνήγορός του. «Όχι», αποκρίθηκε ο Μπραντ.
Ο 51χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι, εξαιτίας της δημοσιότητας που είχαν λάβει οι καταγγελίες, δεν του επετράπη να παραμείνει δίπλα στον γιο του στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου, όταν το παιδί υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. «Λόγω του υλικού που είχε δημοσιοποιηθεί, αναγκάστηκαν να απαγορεύσουν την παρουσία μου», υποστήριξε.
Τι δήλωσε για καθεμία από τις καταγγελίες
Η υπεράσπιση εξέτασε ξεχωριστά τις καταγγελίες των γυναικών. Η πρώτη αφορά γυναίκα που καταγγέλλει ότι ο Μπραντ τη βίασε κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Μπόρνμουθ το 1999.Ο κατηγορούμενος αναγνώρισε ότι είχε γνωρίσει τη συγκεκριμένη γυναίκα, την οποία περιέγραψε ως «ομιλητική» και «ενδιαφέρουσα», αρνήθηκε όμως ότι τη βίασε. Κατά την αντεξέταση, η εισαγγελέας του υπέδειξε ότι δεν τον ενδιέφερε εάν η γυναίκα επιθυμούσε ή όχι να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του. Ο Μπραντ απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι τον ενδιέφερε «πάρα πολύ» η επιθυμία της.
Μία άλλη γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Μπραντ της άρπαξε το στήθος και στη συνέχεια την έσυρε σε τουαλέτα, όπου τη βίασε. Ο ίδιος κατέθεσε ότι θυμόταν να έχει προσκληθεί σε πάρτι σε μπαρ του Λονδίνου το 2004, όπου ένας φίλος του τον σύστησε στη γυναίκα, λέγοντάς του περίπου ότι «υπάρχει εδώ μια κοπέλα που θέλει πολύ να σε γνωρίσει». Όταν ρωτήθηκε πώς την προσέγγισε, απάντησε ότι πιθανότατα της είπε κάτι όπως «είσαι πάρα πολύ όμορφη». Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι της άρπαξε το στήθος ή ότι την εξανάγκασε να τον ακολουθήσει στην τουαλέτα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη συμπεριφορά που του αποδίδεται «αηδιαστική», προσθέτοντας: «Εστίαζα όλο και περισσότερο στο να έχω πολλές ερωτικές σχέσεις. Ωστόσο, δεν θα είχα συμπεριφερθεί έτσι, γιατί δεν είναι μόνο εγκληματικό, αλλά και χυδαίο». Ο Μπραντ αναγνώρισε ότι μπήκε μαζί της στην τουαλέτα, αρνήθηκε όμως ότι την έσυρε ή την εξανάγκασε να εισέλθει. Αρνητική ήταν επίσης η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε στοματική σεξουαλική πράξη μέσα στην τουαλέτα.
Μία ακόμη καταγγέλλουσα, η οποία εργαζόταν στο MTV, υποστηρίζει ότι το 2001 ο Μπραντ επιχείρησε να τη σύρει σε τουαλέτα στον χώρο εργασίας τους. Εκείνη την περίοδο ο Μπραντ ήταν ένας από τους γνωστότερους παρουσιαστές του μουσικού καναλιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προχωρήσει σε μη συναινετική σεξουαλική πράξη.
Ο Μπραντ κλήθηκε επίσης να απαντήσει στην καταγγελία γυναίκας που τον κατηγορεί για πρωκτικό βιασμό. Κατέθεσε ότι τη θυμόταν να βρίσκεται στο καμαρίνι του στο θέατρο Hammersmith Apollo του Λονδίνου το 2009, μετά από παράσταση κωμωδίας. Περιέγραψε τη σεξουαλική τους συνάντηση ως «αξέχαστη» και υποστήριξε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει ξανά μαζί της. «Ήμουν ενθουσιασμένος και ανυπομονούσα», είπε.
Αποκάλυψε επίσης ότι είχε αποθηκεύσει τον αριθμό της στο κινητό του χρησιμοποιώντας έναν ειδικό κωδικό, τον οποίο, όπως εξήγησε, χρησιμοποιούσε για γυναίκες με τις οποίες είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις ή θεωρούσε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει τέτοιες σχέσεις. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, την προσκάλεσε στο σπίτι του στο Χάμπστεντ, όπου είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή. Αρνήθηκε ότι τη βίασε πρωκτικά, όπως επίσης και ότι εκείνη του ζήτησε να σταματήσει. Όταν η εισαγγελέας τον ρώτησε εάν η μνήμη του ήταν «κάπως επιλεκτική» ως προς τα γεγονότα που μπορούσε να ανακαλέσει, απάντησε αρνητικά.
Οι «αντιφάσεις» στην κατάθεση και η Κέιτι Πέρι
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κατηγορούσα αρχή στις διαφορές ανάμεσα στην αρχική γραπτή δήλωση που είχε δώσει ο Μπραντ στην αστυνομία και στα όσα ανέφερε ενώπιον των ενόρκων. Η εισαγγελέας Ριέλ Κάρμι-Τζόουνς επισήμανε ότι υπήρχαν ασυνέπειες στις περιγραφές του. «Κυρία Κάρμι-Τζόουνς, συμφωνώ απολύτως», απάντησε ο Μπραντ. «Από τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, οι αναμνήσεις μου επανέρχονται σταδιακά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ήταν μια βαθιά τραυματική περίοδος της ζωής μου. Έχω επικεντρωθεί σε αυτήν εις βάρος του γάμου μου, των παιδιών μου και της υγείας μου», υποστήριξε.
«Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αναμνήσεις περιλαμβάνουν μικρές λεπτομέρειες που παρουσιάζουν ασυνέπειες και το αποδέχομαι», πρόσθεσε.
Κατά την εξέτασή του, ο Μπραντ ρωτήθηκε και για τον γάμο του με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, τον Οκτώβριο του 2010, και εάν αποτέλεσε καθοριστική αλλαγή στη ζωή του. Ο ίδιος απάντησε ότι ο γάμος τού έφερε «ιλιγγιώδη διασημότητα».
Στη διάρκεια της αντεξέτασης, συμφώνησε με την εισαγγελέα ότι θεωρεί το ντοκιμαντέρ Dispatches του Channel 4 υπεύθυνο για την ανάδειξη των καταγγελιών. Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι τα μέσα ενημέρωσης τον αντιμετώπισαν δίκαια, απάντησε ότι απορρίπτει «κατηγορηματικά» έναν τέτοιο ισχυρισμό.
Η κατηγορούσα αρχή τον εξέτασε επίσης σχετικά με τον ισχυρισμό μίας από τις καταγγέλλουσες, η οποία είχε δηλώσει ότι πίστευε πως ήταν ομοφυλόφιλος και, για τον λόγο αυτό, αισθανόταν «σεξουαλικά ασφαλής» κοντά του. Ο Μπραντ αρνήθηκε ότι προσποιούνταν τον ομοφυλόφιλο προκειμένου να προσεγγίζει γυναίκες.
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