NYT: Τριήμερο εντατικών πληγμάτων στο Ιράν, το νέο σχέδιο του Πενταγώνου μετά το «όχι» του Τραμπ σε 5 προηγούμενες προτάσεις
NYT: Τριήμερο εντατικών πληγμάτων στο Ιράν, το νέο σχέδιο του Πενταγώνου μετά το «όχι» του Τραμπ σε 5 προηγούμενες προτάσεις
Σημαντική ξανά η συγκέντρωση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, τρία αεροπλανοφόρα θα βρεθούν ταυτόχρονα εκεί για πρώτη φορά μετά το 2003 - Ο Τραμπ είπε πως δεν διατάξει επίθεση πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και εμφανίζεται, γενικά. διστακτικός
Επιλογές για την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν εξακολουθεί να προετοιμάζει ο αμερικανικός στρατός, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν πλήρους έντασης πόλεμο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times.
Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα αναμένεται σύντομα να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, σε μια νέα εντυπωσιακή συγκέντρωση στρατιωτικής ισχύος, που θυμίζει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή πριν ξεκινήσουν τα χτυπήματα της 28ης Φεβρουαρίου, ενώ το Πεντάγωνο, κατόπιν εντολής του Τραμπ, έχει επεξεργαστεί σχέδια για πλήγματα στο οπλοστάσιο drones και πυραύλων του Ιράν, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε άλλες στρατιωτικές υποδομές.
Παρά την προετοιμασία αυτή, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποφασίσει να μην επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλης έντασης στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, η αμερικανική απάντηση στις ιρανικές ενέργειες ήταν σχεδόν μηδενική, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων της Τεχεράνης κατά πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες «έχουν παραγωγικές συζητήσεις». Στο ίδιο πλαίσιο, Ισραηλινοί φέρεται να έστειλαν μήνυμα στην Ουάσινγκτον - σύμφωνα με το Axios - πως οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να αναβάλει τις εκλογές στη χώρα, που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.
Κάθε φορά, ο Τραμπ απέρριπτε τα σχέδια. Ωστόσο, ο πρόεδρος ζήτησε εκ νέου να του παρουσιαστούν επιλογές για πλήγματα. Ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συζήτησαν τα σχετικά σενάρια σε συνάντηση την περασμένη Παρασκευή στο Καμπ Ντέιβιντ.
Σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για την πρόταση και μίλησαν στους Times, τα σχέδια επικεντρώνονται σε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη στρατιωτική εκστρατεία διάρκειας περίπου τριών ημερών.
Οι επιθέσεις θα στόχευαν κυρίως το ιρανικό οπλοστάσιο πυραύλων και drones, μεγάλο μέρος του οποίου έχει ανακατασκευαστεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης μετά την πρώτη φάση του πολέμου.
Μεταξύ των πιθανών στόχων περιλαμβάνονται επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και αρχηγεία των Φρουρών της Επανάστασης.
Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πρώτα μια συμφωνία για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης, ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές επιμένουν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί τελευταίο.
Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει εξελιχθεί σε δυσκολότερο στρατιωτικό αντίπαλο, καθώς οι τακτικές του έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Η αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων απαιτεί πλέον περισσότερα αντιπυραυλικά βλήματα σε σχέση με τις πρώτες φάσεις του πολέμου, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ήδη πιεσμένα αμερικανικά αποθέματα.
Παράλληλα, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων από κινεζικές εταιρείες, το Ιράν έχει καταφέρει να στοχεύει αποτελεσματικότερα αμερικανικές βάσεις, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες.
Πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη περισσότερο, κοντά στις 20 επιθέσεις. Καμία από αυτές, πάντως, δεν προκάλεσε μεγάλη αμερικανική στρατιωτική απάντηση.
Παρότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί, οι εντεινόμενες ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες και δημιουργούν ερωτήματα για τη μελλοντική ροή ενεργειακών φορτίων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούσαν συστηματικά στις ιρανικές επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Η πολύ πιο περιορισμένη αντίδραση που καταγράφεται έκτοτε αντανακλά, σύμφωνα με αξιωματούχους, τη διστακτικότητα του Τραμπ να επαναφέρει τον πόλεμο σε πλήρη ένταση.
Ο Τραμπ υποστήριξε την Πέμπτη ότι κανένα από τα φορτία πετρελαίου που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ δεν προέρχεται από το Ιράν. Ωστόσο, πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν ότι αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται.
Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων πλοίων που έχουν καταβάλει τέλη ή ενδέχεται να μεταφέρουν μέρος του δικού του πετρελαίου. Παράλληλα, διαθέτει και δικό του «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους.
Κινεζικές εταιρείες έχουν πληρώσει τέλη στην Τεχεράνη για να περνούν από τα Στενά, ενώ το Ιράν εδώ και χρόνια φέρεται να αναμειγνύει κρυφά το πετρέλαιό του με ιρακινό, προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Πέμπτη κυρώσεις σε 17 πλοία, τα οποία χαρακτήρισε μέρος του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου.
Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ αποδίδει και χρειάζεται απλώς περισσότερο χρόνο ώστε να αναγκάσει το Ιράν να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.
Προτού ο Τραμπ δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει πλήγμα πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι θα περίμενε μέχρι να ολοκληρωθούν οι ισραηλινές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου και οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές την επόμενη εβδομάδα, για να λάβει την τελική του απόφαση για το αν θα επιτεθεί.
Παρ' όλα αυτά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες να ξεκινήσουν μεγαλύτερης κλίμακας επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, σε περίπτωση που ο πρόεδρος αλλάξει εκ νέου στάση.
Κάθε ομάδα κρούσης περιλαμβάνει και άλλα πολεμικά πλοία, ελικόπτερα επίθεσης και πεζοναύτες. Θα είναι η πρώτη φορά από το 2003 που τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα θα βρίσκονται ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή.
Έως το τέλος του μήνα, περισσότεροι από 20.000 ναύτες και πεζοναύτες θα βρίσκονται εν πλω στην περιοχή, μαζί με εκατοντάδες αεροσκάφη.
Ωστόσο, η ενισχυμένη αυτή παρουσία θα είναι προσωρινή. Το George Washington αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη βάση του στην Ιαπωνία, αφού το Roosevelt φτάσει τον επόμενο μήνα για να το αντικαταστήσει.
Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι μια νέα μεγάλη επιχείρηση θα αποδυνάμωνε περαιτέρω τα παγκόσμια αποθέματα αμυντικών όπλων που απαιτούνται για την προστασία των βάσεων στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας ταυτόχρονα την ικανότητα των ΗΠΑ να αναχαιτίζουν ιρανικές επιθέσεις.
Άλλοι αξιωματούχοι, που τάσσονται υπέρ της επανέναρξης των επιχειρήσεων, υπογραμμίζουν ότι η ιρανική οικονομία συνεχίζει να αποδυναμώνεται και εκτιμούν ότι ένα σύντομο αλλά σφοδρό κύμα επιθέσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα της Τεχεράνης, ιδιαίτερα εάν περιοριζόταν η δυνατότητά της να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να καταρρίπτουν ιρανικά drones και πυραύλους κρουζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πλήξει τον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων του Ιράν ούτε έχουν πραγματοποιήσει αντίποινα στο εσωτερικό της ιρανικής επικράτειας.
Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα αναμένεται σύντομα να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, σε μια νέα εντυπωσιακή συγκέντρωση στρατιωτικής ισχύος, που θυμίζει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή πριν ξεκινήσουν τα χτυπήματα της 28ης Φεβρουαρίου, ενώ το Πεντάγωνο, κατόπιν εντολής του Τραμπ, έχει επεξεργαστεί σχέδια για πλήγματα στο οπλοστάσιο drones και πυραύλων του Ιράν, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε άλλες στρατιωτικές υποδομές.
Παρά την προετοιμασία αυτή, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποφασίσει να μην επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλης έντασης στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, η αμερικανική απάντηση στις ιρανικές ενέργειες ήταν σχεδόν μηδενική, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων της Τεχεράνης κατά πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες «έχουν παραγωγικές συζητήσεις». Στο ίδιο πλαίσιο, Ισραηλινοί φέρεται να έστειλαν μήνυμα στην Ουάσινγκτον - σύμφωνα με το Axios - πως οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να αναβάλει τις εκλογές στη χώρα, που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.
Πέντε προτάσεις για επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν και... το τριήμερο της ΚόλασηςΣύμφωνα με αξιωματούχους, τους τελευταίους μήνες η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και το Πεντάγωνο έχουν παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο πέντε διαφορετικές προτάσεις για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε κατά του Ιράν είτε κατά των Χούθι, της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής, που δραστηριοποιείται στην Υεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα.
Κάθε φορά, ο Τραμπ απέρριπτε τα σχέδια. Ωστόσο, ο πρόεδρος ζήτησε εκ νέου να του παρουσιαστούν επιλογές για πλήγματα. Ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συζήτησαν τα σχετικά σενάρια σε συνάντηση την περασμένη Παρασκευή στο Καμπ Ντέιβιντ.
Σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για την πρόταση και μίλησαν στους Times, τα σχέδια επικεντρώνονται σε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη στρατιωτική εκστρατεία διάρκειας περίπου τριών ημερών.
Οι επιθέσεις θα στόχευαν κυρίως το ιρανικό οπλοστάσιο πυραύλων και drones, μεγάλο μέρος του οποίου έχει ανακατασκευαστεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης μετά την πρώτη φάση του πολέμου.
Μεταξύ των πιθανών στόχων περιλαμβάνονται επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και αρχηγεία των Φρουρών της Επανάστασης.
Το αγκάθι των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικάΑμερικανοί αξιωματούχοι συμμερίζονται την εκτίμηση του Τραμπ ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες, οι οποίες συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών. Ωστόσο, οι αντιρρήσεις του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αποτελούν εμπόδιο που δεν έχει μέχρι σήμερα ξεπεραστεί.
Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πρώτα μια συμφωνία για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης, ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές επιμένουν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί τελευταίο.
Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει εξελιχθεί σε δυσκολότερο στρατιωτικό αντίπαλο, καθώς οι τακτικές του έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Η αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων απαιτεί πλέον περισσότερα αντιπυραυλικά βλήματα σε σχέση με τις πρώτες φάσεις του πολέμου, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ήδη πιεσμένα αμερικανικά αποθέματα.
Παράλληλα, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων από κινεζικές εταιρείες, το Ιράν έχει καταφέρει να στοχεύει αποτελεσματικότερα αμερικανικές βάσεις, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες.
Τουλάχιστον 13 επιθέσεις σε πλοία από τον ΣεπτέμβριοΑπό τον Σεπτέμβριο, όταν σημειώθηκε η τελευταία σημαντική ανταλλαγή επιθέσεων και αντιποίνων, το Ιράν έχει πλήξει τουλάχιστον 13 πλοία, σύμφωνα με ομάδα παρακολούθησης που λειτουργεί υπό το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό.
Πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη περισσότερο, κοντά στις 20 επιθέσεις. Καμία από αυτές, πάντως, δεν προκάλεσε μεγάλη αμερικανική στρατιωτική απάντηση.
Παρότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί, οι εντεινόμενες ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες και δημιουργούν ερωτήματα για τη μελλοντική ροή ενεργειακών φορτίων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούσαν συστηματικά στις ιρανικές επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Η πολύ πιο περιορισμένη αντίδραση που καταγράφεται έκτοτε αντανακλά, σύμφωνα με αξιωματούχους, τη διστακτικότητα του Τραμπ να επαναφέρει τον πόλεμο σε πλήρη ένταση.
Ανησυχία για την προστασία αμερικανικών βάσεωνΑμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές εκφράζουν επίσης αυξανόμενη ανησυχία για τη δυσκολία αναχαίτισης επιθέσεων κατά βάσεων στη Μέση Ανατολή όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, αλλά και κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων πολιτικών υποδομών στην περιοχή.
Ο Τραμπ υποστήριξε την Πέμπτη ότι κανένα από τα φορτία πετρελαίου που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ δεν προέρχεται από το Ιράν. Ωστόσο, πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν ότι αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται.
Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων πλοίων που έχουν καταβάλει τέλη ή ενδέχεται να μεταφέρουν μέρος του δικού του πετρελαίου. Παράλληλα, διαθέτει και δικό του «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους.
Κινεζικές εταιρείες έχουν πληρώσει τέλη στην Τεχεράνη για να περνούν από τα Στενά, ενώ το Ιράν εδώ και χρόνια φέρεται να αναμειγνύει κρυφά το πετρέλαιό του με ιρακινό, προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Πέμπτη κυρώσεις σε 17 πλοία, τα οποία χαρακτήρισε μέρος του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου.
Επιφυλάξεις ακόμη και στο στενό περιβάλλον του ΤραμπΑκόμη και στενοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου εμφανίζονται πλέον όλο και πιο δύσπιστοι ως προς το κατά πόσο μια νέα στρατιωτική επιχείρηση θα άλλαζε τους υπολογισμούς ή τα σχέδια της Τεχεράνης.
Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ αποδίδει και χρειάζεται απλώς περισσότερο χρόνο ώστε να αναγκάσει το Ιράν να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.
Προτού ο Τραμπ δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει πλήγμα πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι θα περίμενε μέχρι να ολοκληρωθούν οι ισραηλινές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου και οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές την επόμενη εβδομάδα, για να λάβει την τελική του απόφαση για το αν θα επιτεθεί.
Παρ' όλα αυτά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες να ξεκινήσουν μεγαλύτερης κλίμακας επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, σε περίπτωση που ο πρόεδρος αλλάξει εκ νέου στάση.
Τρία αεροπλανοφόρα στη Μέση ΑνατολήΗ ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Theodore Roosevelt αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να ενωθεί με τα George H.W. Bush και George Washington ακόμη και έως τα τέλη Οκτωβρίου.
Κάθε ομάδα κρούσης περιλαμβάνει και άλλα πολεμικά πλοία, ελικόπτερα επίθεσης και πεζοναύτες. Θα είναι η πρώτη φορά από το 2003 που τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα θα βρίσκονται ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή.
Έως το τέλος του μήνα, περισσότεροι από 20.000 ναύτες και πεζοναύτες θα βρίσκονται εν πλω στην περιοχή, μαζί με εκατοντάδες αεροσκάφη.
Ωστόσο, η ενισχυμένη αυτή παρουσία θα είναι προσωρινή. Το George Washington αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη βάση του στην Ιαπωνία, αφού το Roosevelt φτάσει τον επόμενο μήνα για να το αντικαταστήσει.
Δεν είναι βέβαιο ότι θα πατήσει το κουμπί ο Τραμπ για επίθεσηΠαρά τη μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, κάθε άλλο παρά βέβαιο θεωρείται ότι ο Τραμπ θα δώσει το «πράσινο φως» για νέες επιθέσεις ακόμη και μετά τις εκλογές.
Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι μια νέα μεγάλη επιχείρηση θα αποδυνάμωνε περαιτέρω τα παγκόσμια αποθέματα αμυντικών όπλων που απαιτούνται για την προστασία των βάσεων στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας ταυτόχρονα την ικανότητα των ΗΠΑ να αναχαιτίζουν ιρανικές επιθέσεις.
Άλλοι αξιωματούχοι, που τάσσονται υπέρ της επανέναρξης των επιχειρήσεων, υπογραμμίζουν ότι η ιρανική οικονομία συνεχίζει να αποδυναμώνεται και εκτιμούν ότι ένα σύντομο αλλά σφοδρό κύμα επιθέσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα της Τεχεράνης, ιδιαίτερα εάν περιοριζόταν η δυνατότητά της να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να καταρρίπτουν ιρανικά drones και πυραύλους κρουζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πλήξει τον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων του Ιράν ούτε έχουν πραγματοποιήσει αντίποινα στο εσωτερικό της ιρανικής επικράτειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα